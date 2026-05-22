Tiranë 22°C · Pjesërisht vranët 22 May 2026
S&P 500 7,446 ▲0.17%
DOW 50,286 ▲0.55%
NASDAQ 26,293 ▲0.09%
NAFTA 98.72 ▲2.46%
ARI 4,523 ▼0.43%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988 EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988
₿ CRYPTO
BTC $77,433 ▼ -0.41% ETH $2,130 ▼ -0.19% XRP $1.3663 ▼ -0.63% SOL $87.0500 ▲ +0.51%
S&P 500 7,446 ▲0.17 % DOW 50,286 ▲0.55 % NASDAQ 26,293 ▲0.09 % NAFTA 98.72 ▲2.46 % ARI 4,523 ▼0.43 % S&P 500 7,446 ▲0.17 % DOW 50,286 ▲0.55 % NASDAQ 26,293 ▲0.09 % NAFTA 98.72 ▲2.46 % ARI 4,523 ▼0.43 %
EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988 EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988
22 May 2026
Breaking
“Perimetri 2″/ Operacion antidrogë dhe kundër lojërave të fatit në Lezhë, arrestohen 7 persona “Fitore e madhe për Ramën!”, Alibeaj: Opozita u shit shumë lirë për Rregulloren e re të Kuvendit Kokalari padit Berishën në SPAK: Ka marrë familjarisht peng PD-në për ta përdorur kundër jush! Dalin pamje nga aksidenti fatal në qarkoren e Shkupit, ku humbën jetën katër persona Cardinale “blindon” Allegri-n, Goretzka “dhurata” e parë! Trajneri lavdëron Taren
Menu
Bundesliga

Neuer frikë nga dëmtimi para Kupës së Botës, Urbig titullar në finalen e Kupës së Gjermanisë

· 2 min lexim

Grumbullimi i Manuel Neuer për Kupën e Botës, pavarësisht njoftimit të tërheqjes së tij nga kombëtarja gjermane dy vjet më parë, ka befasuar disi tifozët. Vetëm një dëmtim mund ta pengojë tani atë të luajë në Kupën e tij të pestë të Botës.

Ndaj, Bayern Munich po shqyrton me kujdes hapat e ardhshëm përpara finales së Kupës së Gjermanisë të së shtunës kundër Shtutgart. Kjo ndeshje do të mbyllë sezonin e klubeve përpara se të nisë grumbullimi i botërorit.

Portieri 40-vjeçar po shërohet nga një problem në pulpën e majtë që pësoi gjatë ndeshjes së fundit në Bundesliga, ku u detyrua t’i lironte vendin Jonas Urbig. Ky nuk është një dëmtim i ri për Neuer, i cili tashmë ka qenë jashtë fushave dy herë këtë sezon për shkak të problemeve të ngjashme.

Për këtë arsye, Bayern, i cili e ka diagnostikuar dëmtimin si jo-strukturor, dëshiron ta mbrojë portierin sa më shumë që të jetë e mundur përpara Kupës së Botës. Siç raporton Kicker, për të evituar ndonjë problem, kundër Shtutgart ka shumë të ngjarë që Urbig të jetë titullar.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë