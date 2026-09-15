New York Yankees në Target Field ndaj Minnesota Twins, 14 shtator 2026
New York Yankees udhëtuan në Target Field të Minneapolis për ndeshjen e 14 shtatorit 2026 kundër Minnesota Twins. Për ndeshjen e mbrëmjes si fillestarë u parashikuan W. Warren (10-6, 4.05 ERA) për Yankees dhe D. Kremer (3-5, 5.65 ERA) për Twins.
Siç raporton Bleacher Report, në këtë periudhë të sezonit skuadrat hynin në përballje me rekorde të ndryshme: Yankees me bilanc 86-63 dhe Twins me 70-79. Ndeshja u zhvillua në Target Field, dhe rezultati pritej të kishte ndikim në renditjen për pjesën e fundit të stinorit.
Lista e dëmtimeve përmendte disa emra të rëndësishëm nga të dyja skuadrat. Tek Yankees ishin në listën e të lënduarve Giancarlo Stanton (DH, viçi, IL 60), J. Chisholm (gisht, IL 10), K. Castro (RP, bërryl, IL 60) dhe T. Grisham (CF, hamstring, IL 10). Tek Twins figuronin A. Banda (RP, lat, IL 60), B. Buxton (CF, hip, IL 10), C. Sands (RP, bërryl, IL 60), M. Abel (SP, bërryl, IL 60), M. Paredes (SP, oblique, IL 60), K. Culpepper (SS, shpatull, DTD) dhe R. Lewis (FB, shpatull, DTD).
Ndërsa sezoni i rregullt po afronte drejt fundit, Yankees mbeteshin në një pozicion më të fortë për të pretenduar vend në play-off, ndërsa shanset e Twins për të arritur fazën e playoff-it po zvogëloheshin. Kjo përmbledhje dhe të dhënat e ndeshjes janë sipas Bleacher Report.
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