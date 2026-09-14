Një at-bat i pazakontë i Willson Contreras pas vendimit të arbitrit
Gjatë një ndeshjeje rehabilitimi me Portland Sea Dogs, Willson Contreras pati një at-bat të pazakontë. Pas një hedhjeje që shkoi jashtë zonës së goditjes, ai doli nga kutia e goditjes dhe u përpoq të vendoste më shumë pine tar në shkopin e tij, por arbitri i home plate nuk ia lejoi këtë.
Siç raporton Bleacher Report, pas ndalimit nga arbitri Contreras nuk hoqi shkopin nga supi dhe më pas u eliminua me shikim. Ai përfundoi ndeshjen 0-for-3, ndërsa Portland fitoi 1-0.
Pamjet e at-bat-it u përhapën shpejt në rrjetet sociale dhe nxorrën në pah reagimin e lojtarit ndaj vendimit të arbitrit, si dhe mënyrën se si u zhvillua situata në fushë.
Ngjarja dhe klipi i incidentit u përfshinë në mbulimin mediatik, duke tërhequr vëmendjen e tifozëve dhe u raportuan gjithashtu nga Bleacher Report.
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