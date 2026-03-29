Nga makaronat te vaji, pse po ulen importet në 2026-ën
Sezonaliteti dhe ndryshimet demografike vijojnë të ndikojnë ndjeshëm në konsumin në vend. Në fillim të vitit, importet e produkteve bazë të shportës ushqimore, si makaronat, orizi dhe vaji, kanë shënuar rënie krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.
Megjithatë, kjo nuk lidhet me një tkurrje të drejtpërdrejtë të kërkesës, por më tepër me faktorë sezonalë dhe mënyrën si konsumatorët menaxhojnë shpenzimet dhe rezervat.
Muaji janar karakterizohet tradicionalisht nga një rënie e konsumit, pasi familjet shfrytëzojnë rezervat e krijuara gjatë festave të fundvitit. Si pasojë, edhe importet bien përkohësisht. Në vijim, gjatë muajit shkurt, kërkesa stabilizohet dhe mbetet në nivele të ngjashme me vitin paraardhës.
Nga ana tjetër, sjellja e konsumatorëve ka ndryshuar dukshëm. Edhe pse kërkesa për produkte bazë mbetet e qëndrueshme, vihet re një orientim më i fortë drejt produkteve me çmime më të ulëta dhe ofertave promocionale.
Konsumi është bërë më i planifikuar dhe më racional, si pasojë e presionit të inflacionit dhe ndryshimeve në stilin e jetesës.
Ndryshimet demografike, veçanërisht emigracioni dhe rënia e popullsisë, po ndikojnë gjithashtu në uljen e kërkesës në disa sektorë.
Kjo vërehet jo vetëm te produktet ushqimore, por edhe te shërbimet si baret dhe restorantet, ku konsumi ka pësuar rënie. Në disa segmente, si mielli dhe qumështi, kërkesa paraqitet më e dobët, ndërsa kostot e prodhimit mbeten të larta, duke vështirësuar situatën për prodhuesit vendas.
Në të kundërt, disa tregje si ai i misrit po shfaqin rritje të importeve, të nxitura nga çmimet më konkurruese në tregjet ndërkombëtare krahasuar me prodhimin vendas. Ndërkohë, çmimet e disa produkteve, si vaji i lulediellit, janë stabilizuar pas luhatjeve të forta në vitet e mëparshme.
Edhe konsumi i produkteve të tjera, si birra, ka shfaqur rënie në fillim të vitit, i ndikuar nga faktorë sezonalë, kushtet atmosferike dhe ndryshimet në preferencat e konsumatorëve.
Në tërësi, tregu paraqitet i qëndrueshëm, por me një konsum më të kujdesshëm dhe të orientuar drejt kursimit. Pritshmëritë për muajt në vijim mbeten pozitive, pasi sezoni veror dhe rritja e turizmit pritet të japin një shtysë të re në kërkesë, duke kompensuar pjesërisht efektet e emigracionit dhe ndryshimeve demografike./Marrë nga Monitor
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.