NHL dhe FC Bayern Munich nënshkruajnë partneritet për të nxitur zhvillimin e hokejit në Gjermani
NHL ka nisur një angazhim të zgjeruar në tregun gjerman të hokejit, duke njoftuar në Mynih një partneritet shumëvjeçar me FC Bayern Munich. Marrëveshja synon të përshpejtojë rritjen e sportit në Gjermani, të zgjerojë prezencën e klubit bavarez në Amerikën e Veriut dhe të krijojë mundësi të reja angazhimi për tifozët, duke lidhur dy marka të mëdha sportive dhe bazat e tyre të pasionuara të tifozërisë.
Siç raporton nhl, Liga ka vendosur të luajë ndeshje të rregullta sezoni në Gjermani gjatë secilit prej tre sezoneve të ardhshme. Në sezonin 2026, Düsseldorf do të presë NHL Global Series Germany më 18 dhe 20 dhjetor në PSD Bank Dome, me takimin midis Ottawa Senators dhe Chicago Blackhawks. Në 2027, Mynihu do të presë dy ndeshje në SAP Garden me pjesëmarrjen e Boston Bruins dhe JJ Peterka, ndërsa Kolonia do të zhvillojë ndeshje në Lanxess Arena me Edmonton Oilers dhe Leon Draisaitl, të dy lojtarë vendas që morën pjesë në konferencën për shtyp së bashku me Alphonso Davies të Bayern Munich.
Marrëveshja përfshin gjithashtu një gamë iniciativash për tifozët: fushata digjitale dhe në rrjetet sociale, përmbajtje e markës së përbashkët, artikuj sportivë, evente street hockey në Mynih, shfaqje në bare për ndjekjen e ndeshjeve, aktivitete gjatë ditëve të ndeshjeve në Allianz Arena, programe për të rinj, dhe iniciativa për pritje dhe rrjetëzim biznesi. Palët do të bashkëpunojnë mbi paraqitjet e lojtarëve, aktivitete përvojash dhe nisma komunitare për të krijuar eksperienca që lidhin tifozët e hokejit dhe të futbollit.
Në fjalimet e tyre zyrtare, përfaqësuesit e NHL dhe FC Bayern theksuan se partneriteti është strategjik dhe synon të ndërtojë me kohë një bazë të qëndrueshme tifozërie në Gjermani, duke shfrytëzuar shtrirjen globale të Bayern si partnerin e duhur. Sipas nhl, kjo marrëveshje përbën një hap përpara në përpjekjet e ligës për të zhvilluar biznesin e saj në Evropë dhe për të afruar audiencat e reja drejt hokejit.
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