ShBA-ja do ta deportojë në Kosovë, ish-informatorin e CIA-s që u infiltrua në Al-Kaida
Blerim Skoro, babai 55-vjeçar i tre fëmijëve me origjinë nga Kosova, i cili u arrestua nga ICE-ja më 3 gusht, thotë “Kurrë nuk mendova se do të më tradhtonin kështu”.
Administrata e presidentit Donald Trump po kërkon dëbimin e Blerim Skoros, baba i tre fëmijëve me origjinë nga Kosova, i cili thotë se ka punuar në mënyrë të fshehtë për inteligjencën amerikane dhe është infiltruar në Al-Kaeda pas 11 Shtatorit, raportoi të mërkurën CBS News.
Agjencia amerikane për Imigracionin dhe Doganat (ICE) arrestoi 55-vjeçarin më 3 gusht jashtë një zyre emigracioni në Nju Xhersi, ku kishte shkuar për të rinovuar dokumentacionin.
Avokatët e tij i kanë kërkuar një gjykate federale të ndalojë dëbimin, duke argumentuar se Skoros i ishte premtuar leje qëndrimi pas viteve të punës si “agjent i CIA-s”.
Skoro, i cili tashmë punon si shofer taksie në Staten Island dhe ka një bashkëshorte dhe fëmijë me shtetësi amerikane, mori mbrojtje nga dëbimi në vitin 2022 për shkak të rrezikut që mund të përballej në Kosovë.
Avokatët e tij thonë se bashkëpunimi i tij ndihmoi autoritetet në arrestimin e anëtarëve të Al-Kaedës, Al-Shabaabit dhe Hezbollahut.
“Kurrë nuk mendova se do të më tradhtonin kështu”, tha ai për CBS News nga Qendra e Paraburgimit Elizabeth. “Ju lutem, nëse vdes, dua të vdes në këtë vend, që fëmijët e mi të mund të më varrosin këtu”, është shprehur Skoro.
Sipas të dhënave të FBI-së, Skoro filloi të bashkëpunonte me autoritetet amerikane pasi u burgos për trafikim heroine në vitin 2000.
Nga viti 2002 deri në vitin 2006, gjatë vuajtjes së dënimit në Pensilvani, Skoro u ofroi autoriteteve informacione për persona të dyshuar si militantë.
Dokumentet e FBI-së e identifikonin atë si informator në një hetim që përfshinte Osama bin Ladenin dhe e përshkruanin një pjesë të informacionit të tij si “të zbatueshëm” dhe “të besueshëm”.
Pas dëbimit në Kosovë në vitin 2007, Skoro tha se CIA e udhëzoi të infiltrohej në Al-Kaeda.
Ai pretendoi se ka vepruar në mënyrë të fshehtë nga viti 2007 deri në vitin 2009, duke udhëtuar në disa vende dhe duke vizituar një kamp të ISIS-it në Siri.
Avokati i tij, Joshua Dratel, tha se Skoro që atëherë ka bërë një “jetë plotësisht të ligjshme dhe produktive me familjen e tij”, pas asaj që e cilësoi si një “përvojë rrëqethëse” të kryer në shërbim të Shteteve të Bashkuara.
Skoro tha se identiteti i tij i rremë u zbulua përfundimisht dhe se i mbijetoi një atentati, përpara se të kthehej në ShBA në vitin 2014. Çështja e tij e emigracionit ka vazhduar prej vitesh.
Në vitin 2022, një gjykatës federal ndaloi dëbimin e tij drejt Kosovës në bazë të Konventës Kundër Torturës, duke cituar rrezikun e torturimit ose vrasjes, megjithëse vendimi nuk i dha atij leje të përhershme qëndrimi.
Avokatët e tij argumentuan se ICE-ja e ka shkelur këtë mbrojtje duke tentuar ta dëbonte pa marrë më parë lejen e gjykatës.
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