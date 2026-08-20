Video e re tregon stërvitjen e parë të LeBron James, Jaylen Brown dhe Tyrese Maxey si shokë në 76ers
Një video e re tregon se LeBron James, Jaylen Brown dhe Tyrese Maxey kanë nisur stërvitjet së bashku, duke filluar të ndërtojnë marrëdhënien e lojës si shokë ekipi te Philadelphia 76ers.
Siç raporton Bleacher Report, tre lojtarët u stërvitën së bashku me trajnerin Chris Johnson, dhe pamjet ofrojnë një shije të bashkëpunimit që pritet të zhvillohet gjatë përgatitjeve për sezonin e ri. Sezona 2026-27 për 76ers nis më 20 tetor kundër New York Knicks, ndërsa kampi stërvitor hapet më 29 shtator, çka lë pak kohë për të ndërtuar harmoni ndërmjet përforcimeve të reja.
Pas një vere me ndryshime të mëdha në përbërje — përfshirë shtesat e Anfernee Simons, Dean Wade, Kentavious Caldwell-Pope dhe Labaron Philon Jr. — sesionet informale në palestër pritet të ndihmojnë në përshtatjen e shpejtë të grupit dhe në formimin e dinamikës së ekipit.
Videoja dhe raportimi për këtë stërvitje u bë gjithashtu nga Bleacher Report, duke theksuar rëndësinë e këtyre takimeve para fillimit të kampionatit.
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