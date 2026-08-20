☀️
Tiranë 32°C · Kthjellët 20 August 2026
S&P 500 7,674 ▼0.44%
DOW 53,000 ▼0.87%
NASDAQ 26,093 ▼0.91%
NAFTA 86.51 ▲2.51%
ARI 4,575 ▲0.66%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1651 EUR/GBP 0.8574 EUR/CHF 0.9345 EUR/ALL 92.6575 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3709 EUR/TRY 55.9524 EUR/JPY 184.74 EUR/CAD 1.6113 EUR/USD 1.1651 EUR/GBP 0.8574 EUR/CHF 0.9345 EUR/ALL 92.6575 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3709 EUR/TRY 55.9524 EUR/JPY 184.74 EUR/CAD 1.6113
₿ CRYPTO
BTC $72,357 ▲ +5.32% ETH $2,322 ▲ +10.77% XRP $1.2571 ▲ +17.63% SOL $87.1600 ▲ +6.2%
S&P 500 7,674 ▼0.44 % DOW 53,000 ▼0.87 % NASDAQ 26,093 ▼0.91 % NAFTA 86.51 ▲2.51 % ARI 4,575 ▲0.66 % S&P 500 7,674 ▼0.44 % DOW 53,000 ▼0.87 % NASDAQ 26,093 ▼0.91 % NAFTA 86.51 ▲2.51 % ARI 4,575 ▲0.66 %
EUR/USD 1.1651 EUR/GBP 0.8574 EUR/CHF 0.9345 EUR/ALL 92.6575 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3709 EUR/TRY 55.9524 EUR/JPY 184.74 EUR/CAD 1.6113 EUR/USD 1.1651 EUR/GBP 0.8574 EUR/CHF 0.9345 EUR/ALL 92.6575 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3709 EUR/TRY 55.9524 EUR/JPY 184.74 EUR/CAD 1.6113
20 Aug 2026
Breaking
Aksident i rëndë nga përplasja e dy mjeteve lundruese te “Rana e Hedhun” në Shëngjin, humb jetën 25-vjeçari, një tje Situatë kritike me zjarrin në Gojan, flakët kërcënojnë shtëpitë! Bashkia e Pukës urdhëron evakuimin urgjent të banor� FOKUS – Tusk: Kufiri lindor i Polonisë është më i sigurt se kurrë Evander vendos në minutën e 91 dhe i jep FC Cincinnati fitoren 2-1 ndaj New York City FC Kosova, Ukraina dhe sprova e koherencës
Menu
NBA

Video e re tregon stërvitjen e parë të LeBron James, Jaylen Brown dhe Tyrese Maxey si shokë në 76ers

· 1 min lexim

Një video e re tregon se LeBron James, Jaylen Brown dhe Tyrese Maxey kanë nisur stërvitjet së bashku, duke filluar të ndërtojnë marrëdhënien e lojës si shokë ekipi te Philadelphia 76ers.

Siç raporton Bleacher Report, tre lojtarët u stërvitën së bashku me trajnerin Chris Johnson, dhe pamjet ofrojnë një shije të bashkëpunimit që pritet të zhvillohet gjatë përgatitjeve për sezonin e ri. Sezona 2026-27 për 76ers nis më 20 tetor kundër New York Knicks, ndërsa kampi stërvitor hapet më 29 shtator, çka lë pak kohë për të ndërtuar harmoni ndërmjet përforcimeve të reja.

Pas një vere me ndryshime të mëdha në përbërje — përfshirë shtesat e Anfernee Simons, Dean Wade, Kentavious Caldwell-Pope dhe Labaron Philon Jr. — sesionet informale në palestër pritet të ndihmojnë në përshtatjen e shpejtë të grupit dhe në formimin e dinamikës së ekipit.

Videoja dhe raportimi për këtë stërvitje u bë gjithashtu nga Bleacher Report, duke theksuar rëndësinë e këtyre takimeve para fillimit të kampionatit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu