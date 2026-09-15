Nicole Kidman shkëlqen me fustan Chanel në tapetin e Emmys në Los Angeles
Ylli i Hollivudit bëri një hyrje të spikatur në ceremoninë e Emmy, në Peacock Theater të Los Angeles. Nicole Kidman zgjodhi një fustan krem nga Chanel që i përkiste estetikës engjëllore: copa pa rripa me një dekolte të thellë të zbukuruar me aplikime të bardha në formë petalesh që lëviznin me çdo hap. Silueta e rrobës ishte e ngushtuar, duke krijuar një efekt të theksuar të orës së rreptë, të kombinuar me taka të zeza që adresonin pamjen e kuqit të tapetit.
Siç raporton Harper’s Bazaar, aktorja kompletoi veshjen me bizhuteri të Chanel High Jewelry—vathë dhe unaza diamanti—dhe një orë Omega. Flokët e saj bjonde ishin të kapura në një tuluz të paqetë me disa fije të lëshuara që i rrethonin fytyrën; grimi ishte klasik, me eyeliner të zi dhe buzë të shkëlqyera rozë.
Prania e Kidman në natën e çmimeve përkon me nominimin e serialit të saj në Apple TV+, Margo’s Got Money Troubles, në kategorinë Outstanding Comedy Series. Ajo shfaqet në serial bashkë me Elle Fanning, Dakota Fanning dhe Michelle Pfeiffer, dhe shërben si producente ekzekutive përmes kompanisë së saj, Blossom Films. Në një intervistë në tapetin e kuq, Kidman tha se nuk mund t’i rezistonte adaptimit të romanit të Rufi Thorpe, sepse i dukej si një komedi-dramë që gjithashtu është shumë argëtuese: “Ishte një kënaqësi,” shpjegoi ajo rreth përvojës së prodhimit.
Sipas Harper’s Bazaar, kjo nuk është hera e parë që Kidman njihet nga Akademia e Televizionit: në 2017 seriali Big Little Lies fitoi një Emmy dhe ajo mori edhe një çmim individual për performancën e saj, ndërsa në 2012 ishte e nominuar për rolin në Hemingway & Gellhorn.
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