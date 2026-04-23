Nikolloski: Është hapur tender për përzgjedhjen e mbikëqyrësit për fazën e tretë të hekurudhës drejt Bullgarisë
Tenderi për zgjedhjen e mbikëqyrësit për fazën e tretë të hekurudhës drejt Bullgarisë është shpallur, dhe në dhjetë ditët e ardhshme pritet të shpallet tenderi për zgjedhjen e realizuesit, pas së cilës gjatë verës do të fillojnë aktivitetet ndërtimore për segmentin nga Kriva Pallankë deri te tuneli i përbashkët. Këtë e njoftoi sot zv. kryeministri dhe ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski para takimit të punës kushtuar aktiviteteve dhe planeve për projektet e Korridorit 8, i cili po mbahet në bashkëpunim me përfaqësuesit e Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shkup.
“Lidhur me tenderin për përzgjedhjen e mbikëqyrësit për fazën e tretë më të ndërlikuar të hekurudhës për në Bullgari, shpresoj që të aplikojnë sa më shumë kompani evropiane dhe botërore”, thotë Nikolloski.
Lidhur me tunelin e përbashkët, ai tha se gjërat po shkojnë mirë dhe se shpreson që aktivitetet të fillojnë atje së shpejti.
“Faza e dytë u zhvillua me një ritëm më të ngadaltë, tani po i kapërcejmë problemet edhe atje, të 16 tunelet janë shpuar tashmë dhe pres që diku në vitin 2028, të përfundojmë edhe fazën e dytë, segmentin nga Beljakovce në Kriva Pallankë. Faza e parë nga Kumanova në Beljakovce është tashmë në funksion”, tha ai./Telegrafi/
