Një fustan i kuq me rripa i Jennifer Lopez, zgjedhje e përsosur për fundin e verës
Jennifer Lopez po shfrytëzon fazën e re të jetës private pas nisjes së studimeve të binjakëve të saj, duke dalë shpesh në qytet. Së fundmi ajo u pa duke shkuar për darkë në restorantin mesdhetar Or’esh në lagjen West Village të New York-ut, në shoqërinë e menaxherit të saj të gjatë, Benny Medina.
Siç raporton Harper’s Bazaar, për këtë dalje Lopez zgjodhi një fustan maxi me dekolte të thellë në nuancë të ndezur qershi: i karakterizuar nga rripa të hollë spageti, një bodik i ngjeshur me kupa të integruara dhe bel tip basque; fundi i gjatë e i lehtë mbërrinte te kyçet, me mbledhje që i jepnin pak vëllim.
Pamjen e plotësuan aksesorët: bizhuteri të artë, vathë të vegjël unaze dhe disa byzylykë të trashë. Ajo mbante edhe një clutch rafie nga Saint Laurent me tassel dhe sandale me majë të mprehtë në ngjyrë nude, me rripa të qartë PVC dhe taka stileto.
Kjo nuk ishte hera e parë që Lopez zgjodhi një stil të ngjashëm këtë sezon; gjatë një pushimi në Itali ajo publikoi fotografi me një fustan korse në nuanca nude, duke kaluar kohë me fëmijët para se ata të niseshin për universitet. Sipas Harper’s Bazaar, këto zgjedhje vërtetojnë se ajo preferon fustanet e formësuara dhe pamjet e lehta verore edhe për daljet e mbrëmjes.
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