🌤️
Tiranë 29°C · Kryesisht kthjellët 03 September 2026
S&P 500 7,745 ▲1.03%
DOW 53,657 ▲1.12%
NASDAQ 26,580 ▲1.38%
NAFTA 91.63 ▲0.68%
ARI 4,536 ▲2.76%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067 EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067
₿ CRYPTO
BTC $80,949 ▲ +4.81% ETH $2,493 ▲ +4.48% XRP $1.4528 ▲ +8.96% SOL $104.5100 ▲ +5.67%
S&P 500 7,745 ▲1.03 % DOW 53,657 ▲1.12 % NASDAQ 26,580 ▲1.38 % NAFTA 91.63 ▲0.68 % ARI 4,536 ▲2.76 % S&P 500 7,745 ▲1.03 % DOW 53,657 ▲1.12 % NASDAQ 26,580 ▲1.38 % NAFTA 91.63 ▲0.68 % ARI 4,536 ▲2.76 %
EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067 EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067
03 Sep 2026
Breaking
“Shame and Money”, vepra më e re e Visar Morinës vjen në Tirana International Film Festival VIDEO/ Zbardhen pamjet e konfliktit brenda hotelit në Orikum mes dy biznesmenëve, të pranishëm edhe persona të armatosur RUSI – Putini kritikon Perëndimin dhe akuzon Kievin për “terrorizëm shtetëror” Prokuroria publikoi kontaktet e gjyqtarit Gjoko Ristov me politikanë e biznesmenë TIFF 2026 rikthen njeriun në qendër: HUMANOGRAPHY dhe pyetja se çfarë do të thotë të jesh njeri sot
Menu
Moda

Sydney Sweeney zgjedh një top vintage të tejdukshëm gjatë mbërritjes në Venedik

· 2 min lexim

Aktorja Sydney Sweeney mbërriti në Venedik dhe u fotografua në aeroport me një model të lehtë e femëror: një top vintage i shkurtër me volanë, punuar në dantellë Chantilly me motive florale, me qafë halter të kryqëzuar dhe formë të lirshme, jo të simetrizuar.

Siç raporton Harper’s Bazaar, pjesa vjen nga koleksioni couture Georges Chakra Pranverë/Verë 2003 dhe ishte e dekoruar me rrudha dantelle që binin në mënyrë kaskadë. Topi ishte veshur mbi një jelek shumë të ngushtë ngjyrë pjeshke që siguronte mbulim dhe krijonte iluzionin e një momenti nën-thorak, duke lejuar gjithsesi rehati gjatë fluturimit dhe udhëtimit me gondolë.

Ajo e kombinoi topin me Bermuda të shkurtëra prej tafte mëndafshi në ngjyrë rëre, me siluetë me brez të ulët dhe gjatësi deri te gju, të cilat ishin fiksuar me një shall të hollë mëndafshi në bel. Për këpucë zgjodhi pumpa në nuancë nude me takë të lartë dhe rrip të qartë; ndër aksesorët ishin një çantë mini Fendi Baguette prej sateni të artë, syze të holla të rrumbullakta, vathë diamanti dhe një orë e hollë prej ari. Flokët i kishte të mbledhura gjysmë-lart në një top të vogël, ndërsa thonjtë ishin të lyer me bojë të bardhë dhe me shkëlqim.

Veshja i bashkoi referencat couture me elemente praktike për udhëtim, duke ruajtur një estetikë të rafinuar edhe kur luante me pjesë të tejdukshme; Harper’s Bazaar vëren se ky kombinim nxori në pah ekuilibrin midis stilit dhe rehatisë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu