Sydney Sweeney zgjedh një top vintage të tejdukshëm gjatë mbërritjes në Venedik
Aktorja Sydney Sweeney mbërriti në Venedik dhe u fotografua në aeroport me një model të lehtë e femëror: një top vintage i shkurtër me volanë, punuar në dantellë Chantilly me motive florale, me qafë halter të kryqëzuar dhe formë të lirshme, jo të simetrizuar.
Siç raporton Harper’s Bazaar, pjesa vjen nga koleksioni couture Georges Chakra Pranverë/Verë 2003 dhe ishte e dekoruar me rrudha dantelle që binin në mënyrë kaskadë. Topi ishte veshur mbi një jelek shumë të ngushtë ngjyrë pjeshke që siguronte mbulim dhe krijonte iluzionin e një momenti nën-thorak, duke lejuar gjithsesi rehati gjatë fluturimit dhe udhëtimit me gondolë.
Ajo e kombinoi topin me Bermuda të shkurtëra prej tafte mëndafshi në ngjyrë rëre, me siluetë me brez të ulët dhe gjatësi deri te gju, të cilat ishin fiksuar me një shall të hollë mëndafshi në bel. Për këpucë zgjodhi pumpa në nuancë nude me takë të lartë dhe rrip të qartë; ndër aksesorët ishin një çantë mini Fendi Baguette prej sateni të artë, syze të holla të rrumbullakta, vathë diamanti dhe një orë e hollë prej ari. Flokët i kishte të mbledhura gjysmë-lart në një top të vogël, ndërsa thonjtë ishin të lyer me bojë të bardhë dhe me shkëlqim.
Veshja i bashkoi referencat couture me elemente praktike për udhëtim, duke ruajtur një estetikë të rafinuar edhe kur luante me pjesë të tejdukshme; Harper’s Bazaar vëren se ky kombinim nxori në pah ekuilibrin midis stilit dhe rehatisë.
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