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10 Sep 2026
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MLS

Një gol i vonshëm i Mateusz Bogusz i jep fitoren Houston Dynamo

· 1 min lexim

Mateusz Bogusz shënoi në minutën e 87-të dhe i dha Houston Dynamo fitore 2-1 ndaj Real Salt Lake në Shell Energy Stadium. Goli erdhi pas një asistimi nga Guilherme; sulmuesi polak priti topin brenda zonës, e përcolli në këmbën e majtë dhe e shënoi me një goditje të përkulur drejt shtyllës së largët.

Siç raporton mlssoccer, ky moment u shpall “Energy Moment of the Matchday” për javën e 25-të. Bogusz tha se ndihet krenar për golin, se pati edhe dy raste të tjera gjatë ndeshjes dhe se i nevojitej kjo realizim; ai u transferua te Houston gjatë dimrit nga Cruz Azul dhe më parë kishte dalë në pah me LAFC.

Me këtë fitore Houston ka 43 pikë, vetëm tri më pak se kryesuesit Vancouver Whitecaps FC në Konferencën Perëndimore. Bogusz dhe skuadra do të kthehen në fushë të shtunën për të luajtur ndaj San Jose Earthquakes në orën 22:30 ET, me transmetim në Apple TV, dhe siç thekson mlssoccer, goli i vonë rrit shpresat për vazhdimësi në rezultate.

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