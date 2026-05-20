☀️
Tiranë 11°C · Kthjellët 20 May 2026
S&P 500 7,354 ▼0.67%
DOW 49,364 ▼0.65%
NASDAQ 25,871 ▼0.84%
NAFTA 103.87 ▼0.27%
ARI 4,494 ▼0.37%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007 EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007
₿ CRYPTO
BTC $76,899 ▼ -0.16% ETH $2,115 ▼ -0.71% XRP $1.3630 ▼ -1.98% SOL $84.3900 ▼ -1.15%
S&P 500 7,354 ▼0.67 % DOW 49,364 ▼0.65 % NASDAQ 25,871 ▼0.84 % NAFTA 103.87 ▼0.27 % ARI 4,494 ▼0.37 % S&P 500 7,354 ▼0.67 % DOW 49,364 ▼0.65 % NASDAQ 25,871 ▼0.84 % NAFTA 103.87 ▼0.27 % ARI 4,494 ▼0.37 %
EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007 EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007
20 May 2026
Breaking
Studimi: Shqiptarët rrjedhin nga popullsi autoktone ballkanike. Evidenca nga ADN-ja e lashtë Një nga qytetet më të mëdha të botës po fundoset me shpejtësi. Fenomeni, i dukshëm edhe nga hapësira Putin në Kinë: pse Rusia dhe Kina kanë nevojë për njëra-tjetrën “Dielli rrotullohej si rrotë zjarri”, si profecitë e Fatimës parashikuan rënien e Bashkimit Sovjetik Hapja e dosjeve sekrete rikthen misterin mbi jetën jashtëtokësore
Menu
Kuriozitete

Një nga qytetet më të mëdha të botës po fundoset me shpejtësi. Fenomeni, i dukshëm edhe nga hapësira

· 2 min lexim

Mexico City po përballet me një fenomen alarmant të fundosjes së tokës, i cili tashmë është aq i theksuar sa mund të vërehet edhe nga hapësira. Të dhënat më të fundit nga sateliti NISAR, një projekt i përbashkët i NASA dhe ISRO, tregojnë se disa zona të qytetit po ulen me ritme deri në 2 centimetra në muaj, ose 24 centimetra në vit.

Ky metropol gjigant, që shtrihet mbi një ish-liqen dhe mbështetet mbi një akuifer të lashtë (formacion gjeologjik që shërben si “rezervuar natyror uji” nën tokë), furnizon rreth 60% të ujit të pijshëm për mbi 22 milionë banorë.

Megjithatë, shfrytëzimi i tepërt i këtij burimi ka shkaktuar zbrazjen graduale të tij, duke bërë që toka sipër të shembet. Ky fenomen ka kontribuar edhe në një krizë të vazhdueshme të ujit, duke rritur frikën për një “ditë zero”, kur furnizimi me ujë mund të ndërpritet plotësisht.

Fundosja është përkeqësuar nga urbanizimi i shpejtë dhe ndërtimet intensive, të cilat shtojnë presion mbi tokën e pasur me argjilë. Problemi është i njohur që nga vitet 1920, por në dekadat e fundit është përshpejtuar ndjeshëm, duke shkaktuar dëmtime serioze në infrastrukturë: rrugë të çara, ndërtesa të pjerrëta dhe probleme në sistemet e transportit.

Sipas të dhënave të reja të mbledhura gjatë periudhës tetor 2025 – janar 2026, veçanërisht gjatë sezonit të thatë, zonat më të prekura përfshijnë Aeroporti Ndërkombëtar Benito Juárez, një nyje kyçe për transportin ajror në vend.

Një nga shembujt më simbolikë të këtij fenomeni është edhe Monumenti i Engjëllit të Pavarësisë, i cili është detyruar të përshtatet me ndryshimet e terrenit: në bazën e tij janë shtuar 14 shkallë shtesë që nga ndërtimi në vitin 1910, për shkak të fundosjes graduale të tokës.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë