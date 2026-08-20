Nneka Ogwumike njofton tërheqjen nga WNBA pas sezonit 2026
Los Angeles Sparks, Nneka Ogwumike, njoftoi se do të tërhiqet nga WNBA me përfundimin e sezonit 2026. Veteranja me 15 vjet karrierë ka kaluar 13 sezone me Sparks dhe ishte një nga lojtarët kryesorë të ekipit kampion të WNBA në 2016, vit në të cilin u shpall edhe MVP i ligës.
Siç raporton Bleacher Report, në një intervistë për Boardroom me Taylor Rooks, Ogwumike e shpjegoi vendimin duke thënë se ka mësuar të njohë forcën e tërheqjes në kohën e duhur: ndërsa më parë qëndrueshmëria nënkuptonte vazhdim, tani ajo vlerëson momentin kur ndjehet e plotësuar dhe në paqe me atë që i ka dhuruar dhe çfarë i ka dhënë sporti.
Kolegët dhe institucioni e kanë përshëndetur kontributin e saj. Angel Reese nga Atlanta Dream e falënderoi publikisht për mbështetjen dhe përmbështetjen gjatë karrierës, ndërsa Terri Carmichael Jackson, drejtore ekzekutive e WNBPA, vlerësoi lidershipin dhe angazhimin e saj për avancimin e lojës dhe të drejtave të lojtarëve.
Ogwumike u zgjodh si zgjedhja e parë e draftit të 2012 nga Stanford dhe fitoi çmimin Rookie of the Year; gjatë karrierës është 11 herë All-Star, tetë herë në All-WNBA dhe shtatë herë në All-Defensive, dhe u përfshi në skuadrën e 25-vjetorit të WNBA në 2021. Ajo luajti për Seattle Storm në sezonet 2024 dhe 2025 para se të rikthehej te Sparks për 2026, ku ka startuar të gjitha 34 ndeshjet e sezonit dhe regjistron mesatarisht 16.9 pikë, 8.7 kërcime, 3.0 asistime dhe 1.1 vjedhje për ndeshje; jashtë fushës ka fituar katër herë çmimin Kim Perrot për sportivitet.
Si një nga lojtarët më të qëndrueshëm në të dyja anët e parketit, Ogwumike do të mbahet mend për ndikimin e saj në fushë dhe për angazhimin jashtë saj; tani ajo do të nisë kapitullin e ardhshëm të jetës pas përfundimit të sezonit 2026. Sipas Bleacher Report, ky është një përfundim që vulos një karrierë të shquar në WNBA.
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