🌤️
Tiranë 22°C · Kryesisht kthjellët 20 August 2026
S&P 500 7,708 ▲0.21%
DOW 53,463 ▲0.22%
NASDAQ 26,331 ▲0.16%
NAFTA 84.27 ▼0.14%
ARI 4,577 ▲0.69%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1576 EUR/GBP 0.8554 EUR/CHF 0.9405 EUR/ALL 92.7656 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3640 EUR/TRY 55.4769 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6079 EUR/USD 1.1576 EUR/GBP 0.8554 EUR/CHF 0.9405 EUR/ALL 92.7656 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3640 EUR/TRY 55.4769 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6079
₿ CRYPTO
BTC $69,326 ▲ +7.17% ETH $2,249 ▲ +17.38% XRP $1.0953 ▲ +9.24% SOL $85.4200 ▲ +10.75%
S&P 500 7,708 ▲0.21 % DOW 53,463 ▲0.22 % NASDAQ 26,331 ▲0.16 % NAFTA 84.27 ▼0.14 % ARI 4,577 ▲0.69 % S&P 500 7,708 ▲0.21 % DOW 53,463 ▲0.22 % NASDAQ 26,331 ▲0.16 % NAFTA 84.27 ▼0.14 % ARI 4,577 ▲0.69 %
EUR/USD 1.1576 EUR/GBP 0.8554 EUR/CHF 0.9405 EUR/ALL 92.7656 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3640 EUR/TRY 55.4769 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6079 EUR/USD 1.1576 EUR/GBP 0.8554 EUR/CHF 0.9405 EUR/ALL 92.7656 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3640 EUR/TRY 55.4769 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6079
20 Aug 2026
Breaking
Vita Vea firmos një zgjatje njëvjeçare prej 30 milionë dollarësh dhe do të qëndrojë me Buccaneers deri në 2027 Harry dhe Meghan rikthehen në Mbretërinë e Bashkuar, të paktën përkohësisht Yankees ndaj Orioles në Camden Yards: Warren përballë Bassitt, ndeshja e 19 gushtit 2026 Kurti priti në takim shefin e ri të EULEX-it, diskutohet për gjendjen e sigurisë dhe bashkëpunimin Steve Cohen mbështet presidentin e Mets, David Stearns: ai mëson nga gabimet
Menu
NBA

Patrick Beverley mbron Russell Westbrook dhe kritikon mënyrën si media paraqiti lojën e tij

· 2 min lexim

Patrick Beverley dalë në mbrojtje të Russell Westbrook pas vendimit të tij për t’u tërhequr nga NBA. Beverley, i cili dikur pati raporte të tensionuara me Westbrook para se të bëheshin bashkë te Los Angeles Lakers, tha se perceptimi negativ ndaj lojtarit ndikoi në mënyrë të pashmangshme në karrierën e tij.

Siç raporton Bleacher Report, në episodin e fundit të The Pat Bev Show Beverley u shpreh se besonte se Westbrook kishte ende shumë për të dhënë dhe se luajti mirë gjatë sezonit të fundit; sipas tij, media “i vrau lojën”, duke lejuar që opinione dhe emërtime negative të formoheshin mes tifozëve dhe të ndikojnë te pronarët, drejtuesit dhe menaxherët e skuadrave.

Westbrook mbylli karrierën 18-vjeçare në NBA pas sezonit 2025-26, të kaluar me Sacramento Kings. Ai kontribuoi rregullisht gjatë atij sezoni, me mesatare 15.2 pikë, 6.7 asistime dhe 5.4 kërcime në 64 ndeshje. Sipas raporteve, ai pati oferta për të vazhduar nga Kings dhe Washington Wizards, por i refuzoi për t’u pensionuar me kushtet e tij.

Beverley theksoi gjithashtu se, në krahasim me shumë guardë të rinj, Westbrook kishte cilësi të mjaftueshme për të qëndruar në një ekip NBA — duke përmendur edhe emrin e Lonnie Walker si pikë reference. Ai u shpreh se ylli meritonte një mundësi shtesë për të vazhduar karrierën, një vlerësim që përmendet edhe nga Bleacher Report.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu