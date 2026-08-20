Patrick Beverley mbron Russell Westbrook dhe kritikon mënyrën si media paraqiti lojën e tij
Patrick Beverley dalë në mbrojtje të Russell Westbrook pas vendimit të tij për t’u tërhequr nga NBA. Beverley, i cili dikur pati raporte të tensionuara me Westbrook para se të bëheshin bashkë te Los Angeles Lakers, tha se perceptimi negativ ndaj lojtarit ndikoi në mënyrë të pashmangshme në karrierën e tij.
Siç raporton Bleacher Report, në episodin e fundit të The Pat Bev Show Beverley u shpreh se besonte se Westbrook kishte ende shumë për të dhënë dhe se luajti mirë gjatë sezonit të fundit; sipas tij, media “i vrau lojën”, duke lejuar që opinione dhe emërtime negative të formoheshin mes tifozëve dhe të ndikojnë te pronarët, drejtuesit dhe menaxherët e skuadrave.
Westbrook mbylli karrierën 18-vjeçare në NBA pas sezonit 2025-26, të kaluar me Sacramento Kings. Ai kontribuoi rregullisht gjatë atij sezoni, me mesatare 15.2 pikë, 6.7 asistime dhe 5.4 kërcime në 64 ndeshje. Sipas raporteve, ai pati oferta për të vazhduar nga Kings dhe Washington Wizards, por i refuzoi për t’u pensionuar me kushtet e tij.
Beverley theksoi gjithashtu se, në krahasim me shumë guardë të rinj, Westbrook kishte cilësi të mjaftueshme për të qëndruar në një ekip NBA — duke përmendur edhe emrin e Lonnie Walker si pikë reference. Ai u shpreh se ylli meritonte një mundësi shtesë për të vazhduar karrierën, një vlerësim që përmendet edhe nga Bleacher Report.
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