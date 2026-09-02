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Nuk e votojnë Sejdiun për president, ish emisari amerikan Grenell mbështet gjashtë deputetët e LDK-së

· 1 min lexim

Ish emisari amerikan Ballkanin, Richard Grenell ka reaguar ndaj zhvillimeve të fundit politike në Kosovë.

Ai ka mbështetur gjashtë deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilët kanë deklaruar se nuk do ta votojnë kandidatin për president, Bekim Sejdiun.

Grenell në një postim në rrjetin X ka publikuar një fotografi të gjashtë kandidatëve të LDK-së me një mbishkrim.

“Miku im Avdullah Hoti dhe kolegët e tij janë miq të mëdhenj të Amerikës”, ka shkruar ai.

Gjashtë deputetë të LDK-së – Avdullah Hoti, Hykmete Bajrami, Arben Gashi, Armend Zemaj, Kujtim Shala dhe Janina Ymeri – kanë deklaruar se nuk do ta mbështesin Bekim Sejdiun për president. /Telegrafi/

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