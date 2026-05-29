🌤️
Tiranë 31°C · Kryesisht kthjellët 29 May 2026
S&P 500 7,564 ▲0.58%
DOW 50,669 ▲0.05%
NASDAQ 26,917 ▲0.91%
NAFTA 87.21 ▼1.9%
ARI 4,562 ▲0.66%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074 EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074
₿ CRYPTO
BTC $73,566 ▲ +0.25% ETH $2,010 ▲ +1.04% XRP $1.3147 ▲ +2.11% SOL $81.9900 ▲ +1.59%
S&P 500 7,564 ▲0.58 % DOW 50,669 ▲0.05 % NASDAQ 26,917 ▲0.91 % NAFTA 87.21 ▼1.9 % ARI 4,562 ▲0.66 % S&P 500 7,564 ▲0.58 % DOW 50,669 ▲0.05 % NASDAQ 26,917 ▲0.91 % NAFTA 87.21 ▼1.9 % ARI 4,562 ▲0.66 %
EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074 EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074
29 May 2026
Breaking
Lidhje me trafikantët e drogës, SPAK dërgon për gjykim tre ish-punonjës policie Në Kaludh te Mbreti Agron Nga Saranda në Gjirokastër, rrjeti kriminal dhe roli i tre ish-policëve në skemë Ndërron jetë një 13-vjeçar nga Kumanova në një aksident trafiku në Çerkez “Final 4”, tre skuadra në garë për titullin kampion, ja skenarët e javës finale
Menu
Premier League

Nuk ka marrëveshje për rinovim kontrate, mbrojtësi largohet nga Liverpool pas 5 sezonesh

· 2 min lexim

Ibrahima Konate është gati të largohet nga Liverpool pas pesë vitesh në “Anfield”. 27-vjeçari kishte qenë në bisedime me klubin për zgjatjen e kontratës së tij, por nuk mundi të gjente gjuhë të përbashkët kur erdhi puna për nënshkrimin e një marrëveshjeje të re dhe tani është gati të largohet falas.

E ardhmja e Konate është e lidhur me një numër skuadrash në të gjithë Evropën që nga fillimi i vitit, por ende nuk ka vendosur për lëvizjen e tij të radhës. Lojtari francez ka bërë 183 paraqitje që nga mbërritja e tij nga Leipzig, duke fituar një titull të Premier League, një FA Cup dhe dy Carabao Cup.

Duket se Liverpool do të investojë më shumë tek të rinjtë sezonin tjetër, ku një prej tyre është italiani Geovanni Leoni që do të rikthehet nga dëmtimi i ligamentit të kryqëzuar anterior. Ai u dëmtua që në fillim të sezonit të fundit, duke mos luajtur thuajse fare me “reds”.

Jeremy Jacquet do të bëhet lojtar i Liverpool këtë verë (vjen nga Rennes), në një marrëveshje prej 60 milionë eurosh. Ai është mbrojtësi i dytë më i shtrenjtë që i bashkohet Liverpool. Në ekip janë edhe Virgil van Dijk është dhe Joe Gomez, i cili ka vetëm një vit të mbetur në kontratën e tij.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë