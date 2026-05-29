Nuk ka marrëveshje për rinovim kontrate, mbrojtësi largohet nga Liverpool pas 5 sezonesh
Ibrahima Konate është gati të largohet nga Liverpool pas pesë vitesh në “Anfield”. 27-vjeçari kishte qenë në bisedime me klubin për zgjatjen e kontratës së tij, por nuk mundi të gjente gjuhë të përbashkët kur erdhi puna për nënshkrimin e një marrëveshjeje të re dhe tani është gati të largohet falas.
E ardhmja e Konate është e lidhur me një numër skuadrash në të gjithë Evropën që nga fillimi i vitit, por ende nuk ka vendosur për lëvizjen e tij të radhës. Lojtari francez ka bërë 183 paraqitje që nga mbërritja e tij nga Leipzig, duke fituar një titull të Premier League, një FA Cup dhe dy Carabao Cup.
Duket se Liverpool do të investojë më shumë tek të rinjtë sezonin tjetër, ku një prej tyre është italiani Geovanni Leoni që do të rikthehet nga dëmtimi i ligamentit të kryqëzuar anterior. Ai u dëmtua që në fillim të sezonit të fundit, duke mos luajtur thuajse fare me “reds”.
Jeremy Jacquet do të bëhet lojtar i Liverpool këtë verë (vjen nga Rennes), në një marrëveshje prej 60 milionë eurosh. Ai është mbrojtësi i dytë më i shtrenjtë që i bashkohet Liverpool. Në ekip janë edhe Virgil van Dijk është dhe Joe Gomez, i cili ka vetëm një vit të mbetur në kontratën e tij.
