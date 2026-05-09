EUR/USD 1.1775 EUR/GBP 0.8649 EUR/CHF 0.9152 EUR/ALL 95.5204 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4017 EUR/TRY 53.4245 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.6102
BTC $80,532 ▲ +0.57% ETH $2,315 ▲ +1.15% XRP $1.4145 ▲ +1.38% SOL $92.8200 ▲ +3.86%
Nxënësi nga Prilepi prezantohej rrejshëm si mësimdhënës dhe kishte qasje në të dhënat e ditarit elektronik

· 2 min lexim

Ministria e Punëve të Brendshme ka informuar sot për një rast ku një nxënës i shkollës së mesme në Prilep prezantohej rrejshëm si mësimdhënës për të marrë emër përdoruesi dhe fjalëkalim, e më pas për tre vite kishte qasje në të gjitha të dhënat e ditarit elektronik.

Po ashtu, nxënësi nga Prilepi koordinonte dhe ndihmonte në menaxhimin e ditarit.

“SPB Prilep ka paraqitur kallëzim kundër një nxënësi të shkollës së mesme në Prilep për shkak të ekzistimit të bazave të dyshimit për kryerjen e veprës penale ‘falsifikim kompjuterik’. I dyshuari, duke u prezantuar rrejshëm si mësimdhënës i gjuhës angleze nga një shkollë fillore në Vinicë, krijoi profil dhe kontaktoi një të punësuar në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, e cila i kishte bërë të ditur se bisedat me mësimdhënës nuk duhet të zhvillohen në rrjete sociale dhe i kishte krijuar adresë zyrtare elektronike nga Ministria e Arsimit, i kishte dhënë fjalëkalimet e e-ditarit si administrator nga llogaria e saj e përdoruesit dhe i kishte thënë të koordinojë të gjithë mësimdhënësit. Në këtë mënyrë, i dyshuari kishte qasje në të gjitha të dhënat e të gjithë profesorëve në nivel shtetëror, i koordinonte dhe i ndihmonte në menaxhimin e ditarit elektronik. Në periudhën nga viti 2022 deri në nëntor 2025, në momentin kur ish-drejtoresha ushtruese e detyrës e kishte informuar të dyshuarin se një profesoreshë kishte raportuar se dikush po fshinte të dhënat nga ditari elektronik në shkollë, i dyshuari i kishte fshirë të gjitha profilet dhe llogaritë nga profili i rremë në rrjetet sociale, ndërsa më vonë ishte fshirë edhe profili nga posta zyrtare elektronike e MASH-it”, njoftuan nga MPB.

