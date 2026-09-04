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04 Sep 2026
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Nxori pistoletën dhe qëlloi në ajër pas konfliktit, arrestohet 53-vjeçari në Himarë BRUKSEL – Marta Kos anulon vizitën në Serbi: Glorifikimi i Mladiçit bie ndesh me vlerat e BE-së Julian Alvarez i bashkohet skuadrës, trajneri Simeone: Jeta është e mbushur me mundësi! Topi i Artë 2026/ Të martën shpallen 30 finalistët, kurrë më parë kaq paqartësi! Dave Bautista shfaq transformimin fizik për të luajtur Kratos në serialin ‘God of War’
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Kronika

Nxori pistoletën dhe qëlloi në ajër pas konfliktit, arrestohet 53-vjeçari në Himarë

· 1 min lexim
në ajër pas

Një 53-vjeçar është arrestuar në flagrancë nga Policia në Himarë, pasi dyshohet se ka qëlluar me armë zjarri në ajër pas një konflikti për motive të dobëta me një shtetas tjetër.

Ngjarja është regjistruar në fshatin Bunec, ku pas marrjes së njoftimit, shërbimet e Komisariatit të Policisë Himarë, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme “Shqiponja” të DVP Tiranë, organizuan operacionin e koduar “Bunec”.

Në pranga përfundoi shtetasi F. L., 53 vjeç, banues në Bunec. Sipas hetimeve paraprake, pas konfliktit me shtetasin M. D., 53-vjeçari dyshohet se ka nxjerrë një pistoletë dhe ka qëlluar në ajër.

Gjatë ndërhyrjes, policia sekuestroi në cilësinë e provës materiale armën e zjarrit pistoletë dhe karikatorin e saj me fishekë.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Vlorës për veprime të mëtejshme, për veprat penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”, “Kanosja” dhe “Prishja e qetësisë publike”.

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