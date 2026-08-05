🌤️
Tiranë 37°C · Kryesisht kthjellët 05 August 2026
S&P 500 7,737 ▲1.79%
DOW 54,086 ▲1.71%
NASDAQ 26,585 ▲2.59%
NAFTA 76.26 ▲0.65%
ARI 4,229 ▲1.85%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1525 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9330 EUR/ALL 93.3294 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3613 EUR/TRY 54.8314 EUR/JPY 181.65 EUR/CAD 1.6206 EUR/USD 1.1525 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9330 EUR/ALL 93.3294 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3613 EUR/TRY 54.8314 EUR/JPY 181.65 EUR/CAD 1.6206
₿ CRYPTO
BTC $64,111 ▲ +0.56% ETH $1,870 ▲ +0.13% XRP $1.0605 ▼ -1.27% SOL $73.8200 ▲ +0.15%
S&P 500 7,737 ▲1.79 % DOW 54,086 ▲1.71 % NASDAQ 26,585 ▲2.59 % NAFTA 76.26 ▲0.65 % ARI 4,229 ▲1.85 % S&P 500 7,737 ▲1.79 % DOW 54,086 ▲1.71 % NASDAQ 26,585 ▲2.59 % NAFTA 76.26 ▲0.65 % ARI 4,229 ▲1.85 %
EUR/USD 1.1525 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9330 EUR/ALL 93.3294 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3613 EUR/TRY 54.8314 EUR/JPY 181.65 EUR/CAD 1.6206 EUR/USD 1.1525 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9330 EUR/ALL 93.3294 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3613 EUR/TRY 54.8314 EUR/JPY 181.65 EUR/CAD 1.6206
05 Aug 2026
Breaking
​Rashiq: S’jam takuar ende me Kurtin, të enjten konstituohet kuvendi por s’votohet qeveria Zhernovski: Qeveria e Mickoskit po përgatit terenin për pranimin e propozimit francez Algjeria shkarkon Petkoviç, bilanci historik nuk “shpëtoi” stolin e zvicerianit Shasivari – Loson: Përpjekje të përbashkëta për sundim më të fortë të ligjit BDI: Dizeli u shtrenjtua për mbi 20% brenda një muaji – Qeveria po e çon vendin drejt një vale të re të shtrenjtimit
Menu
Bota

OKB: Irani ka ekzekutuar më shumë se 50 persona që nga marsi

· 2 min lexim

Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, Volker Turk tha të mërkurën se ekzekutimet dhe dënimet me vdekje në Iran kanë qenë në rritje që nga marsi.

“Të paktën 56 persona janë ekzekutuar në Iran me akuza që lidhen me sigurinë kombëtare që nga 19 marsi, përfshirë 27 raste të të cilëve lidheshin me protestat e përhapura kundër regjimit në fillim të këtij viti,” tha ai.

Shefi i të drejtave të njeriut i OKB-së u bëri thirrje autoriteteve iraniane të ndalojnë të gjitha ekzekutimet dhe të ecin përpara drejt heqjes së dënimit me vdekje.

Komentet e Turk vijnë në një kohë kur organizatat joqeveritare thonë se besojnë se regjimi ka shtuar ekzekutimet nën mbulesën e konfliktit.

Organizatat e të drejtave të njeriut dhe ekspertët e OKB-së kanë dënuar mospërfshirjen e mbrojtjes së të drejtave të njeriut nga Memorandumi i Mirëkuptimit (MM) prej 14 pikash i Islamabadit, i nënshkruar nga Shtetet e Bashkuara dhe Irani më 17 qershor 2026.

Aktivistët dhe grupet e të drejtave të njeriut kanë paralajmëruar se mospërfshirja i ka lejuar Teheranit të përshpejtojë goditjet dhe ekzekutimet e brendshme.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu