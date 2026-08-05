OKB: Irani ka ekzekutuar më shumë se 50 persona që nga marsi
Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, Volker Turk tha të mërkurën se ekzekutimet dhe dënimet me vdekje në Iran kanë qenë në rritje që nga marsi.
“Të paktën 56 persona janë ekzekutuar në Iran me akuza që lidhen me sigurinë kombëtare që nga 19 marsi, përfshirë 27 raste të të cilëve lidheshin me protestat e përhapura kundër regjimit në fillim të këtij viti,” tha ai.
Shefi i të drejtave të njeriut i OKB-së u bëri thirrje autoriteteve iraniane të ndalojnë të gjitha ekzekutimet dhe të ecin përpara drejt heqjes së dënimit me vdekje.
Komentet e Turk vijnë në një kohë kur organizatat joqeveritare thonë se besojnë se regjimi ka shtuar ekzekutimet nën mbulesën e konfliktit.
Organizatat e të drejtave të njeriut dhe ekspertët e OKB-së kanë dënuar mospërfshirjen e mbrojtjes së të drejtave të njeriut nga Memorandumi i Mirëkuptimit (MM) prej 14 pikash i Islamabadit, i nënshkruar nga Shtetet e Bashkuara dhe Irani më 17 qershor 2026.
Aktivistët dhe grupet e të drejtave të njeriut kanë paralajmëruar se mospërfshirja i ka lejuar Teheranit të përshpejtojë goditjet dhe ekzekutimet e brendshme.
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