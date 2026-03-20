S&P 500 6,548 ▼0.89 % DOW 45,756 ▼0.58 % NASDAQ 21,813 ▼1.26 % NAFTA 96.78 ▲1.29 % ARI 4,576 ▼0.64 % S&P 500 6,548 ▼0.89 % DOW 45,756 ▼0.58 % NASDAQ 21,813 ▼1.26 % NAFTA 96.78 ▲1.29 % ARI 4,576 ▼0.64 %
EUR/USD 1.1542 EUR/GBP 0.8630 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 96.0665 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4641 EUR/TRY 51.1519 EUR/JPY 182.71 EUR/CAD 1.5849 EUR/USD 1.1542 EUR/GBP 0.8630 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 96.0665 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4641 EUR/TRY 51.1519 EUR/JPY 182.71 EUR/CAD 1.5849
Kronika

Operacioni “Multi Games 2”: arrestohet administratori i një lokali të lojërave të fatit

· 1 min lexim

Policia ka finalizuar operacionin e koduar “Multi Games 2”, duke arrestuar një 25-vjeçar, administrator i një lokali të lojërave të fatit.

Në pranga është vënë shtetasi me inicialet G. B., administrator i një lokali në rrugën “Haxhi Hysen Dalliu”, ku organizoheshin lojëra fati në mënyrë të paligjshme.

Sipas njoftimit zyrtar, specialistët për Hetimin e Krimeve Kibernetike, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme Operacionale të Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, kanë ushtruar kontrolle në ambiente të ndryshme që dyshoheshin se përdoreshin për organizimin e lotarive të palejuara.

Gjatë kontrollit në lokalin e 25-vjeçarit, u konstatuan lojëra fati të organizuara përmes pajisjeve elektronike. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan një njësi kompjuterike dhe një telefon celular.

Vijojnë kontrollet në Tiranë për goditjen e veprimtarive të paligjshme të lojërave të fatit.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.

