Osmani për mundësinë e një sulmi nga Serbia: Gati për çdo skenar

Presidentja Vjosa Osmani thotë se Kosova do të mbrohet nga çdo skenar i mundshëm kërcënimi nga Serbia.

“Unë jam në kontakt të përditshëm me institucionet e sigurisë dhe me partnerët ndërkombëtarë, në mënyrë që t’i ndërmarrim të gjitha masat e nevojshme që ta mbrojmë Kosovën, që ta mbrojmë integritetin tonë territorial dhe sovranitetin. Me rendësi është që ne jemi të gatshëm për çdo skenar”, tha Osmani.

Këtë deklaratë e bëri duke folur për mediat lidhur me sigurinë e Kosovës dhe kërcënimet e mundshme për sulme nga Serbia. Javëve të fundit janë shtuar shqetësimet e krerëve të shtetit lidhur me veprimet nga përtej kufirit. Madje, kryeministri Albin Kurti ngriti alarmin se autori i sulmit të Banjskës, Milan Radoiçiç, po riorganizohet edhe një herë për një tjetër agresion të armatosur në veri të Kosovës.

Sa i përket formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, Presidentja Osmani sqaroi se nuk ka anuluar takimet me përfaqësues të opozitës, përfshirë Ramush Haradinajn e AAK-së: “Natyrisht që dera e presidencës, si institucioni më i lartë në vend, është gjithnjë i hapur, siç ka qenë edhe deri më tani në mënyrë që me përfaqësuesit e partive opozitare të diskutojmë. Por, jo vetëm të diskutojmë, por të marrim parasysh qëndrimet e tyre dhe për aq sa është e mundur t’i përfshijmë ato në qëndrimet institucionale të Republikës së Kosovës”.

Presidentja ka njoftuar më herët se do të dërgojë në kushtetuese një letër me shqetësimet e saj lidhur me draft-statutin europian për formimin e asociacionit.