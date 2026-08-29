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Packers fitojnë 42-38 ndaj Cardinals në ndeshjen përmbyllëse të para-sezonit

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Green Bay Packers mposhtën Arizona Cardinals me rezultatin 42-38 në ndeshjen finale të para-sezonit, e luajtur në Lambeau Field. Ndeshja ishte e hapur dhe vendimtare për konkurimin e vendeve të fundit në listat e ekipeve para ngushtimit të skuadrave.

Siç raporton Bleacher Report, loja u karakterizua nga episode të gjatë të sulmeve dhe disa momente vendimtare në fund: një pasim i gjatë 41 jardësh për S. Fehoko që rezultoi në touchdown, një rikthim për TD prej rreth 80 jardësh dhe goditje fushore vendimtare, përfshirë një 36‑jardësh nga T. Smack dhe një 35‑jardësh nga C. Ryland. Në çastet përmbyllëse, një pasim për touchdown i Kyle McCord nxori ekipin fitues.

Trajneri Matt LaFleur përmendi se Jordan Love mori përsipër thirrjen e lojës në pjesën e dytë, ndërsa stafi teknik po shqyrton performancat e lojtarëve në prag të reduktimit të listave në 53 emra. Pyetje të hapura për përbërjen e ekipit dhe disponueshmërinë e disa lojtarëve, përfshirë situatën e Josh Jacobs, mbeten për t’u vendosur para fillimit të sezonit të rregullt.

Sipas Bleacher Report, kjo ndeshje la më shumë pyetje sesa përgjigje për disa pozicione dhe pritet të ndikojë në vendimet e fundit të stafit për paraqitjen e ekipit në sezonin e ri.

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