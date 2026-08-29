Tiranë 24°C · Pjesërisht vranët 29 August 2026
S&P 500 7,712 ▼0.25%
DOW 53,560 ▼0.02%
NASDAQ 26,402 ▼0.52%
NAFTA 83.44 ▼0.11%
ARI 4,504 ▼3.43%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8564 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2661 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3088 EUR/TRY 55.9765 EUR/JPY 185.56 EUR/CAD 1.6113 EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8564 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2661 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3088 EUR/TRY 55.9765 EUR/JPY 185.56 EUR/CAD 1.6113
₿ CRYPTO
BTC $77,511 ▼ -2.88% ETH $2,435 ▼ -2.18% XRP $1.3798 ▼ -3.61% SOL $103.8800 ▼ -2.85%
S&P 500 7,712 ▼0.25 % DOW 53,560 ▼0.02 % NASDAQ 26,402 ▼0.52 % NAFTA 83.44 ▼0.11 % ARI 4,504 ▼3.43 % S&P 500 7,712 ▼0.25 % DOW 53,560 ▼0.02 % NASDAQ 26,402 ▼0.52 % NAFTA 83.44 ▼0.11 % ARI 4,504 ▼3.43 %
EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8564 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2661 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3088 EUR/TRY 55.9765 EUR/JPY 185.56 EUR/CAD 1.6113 EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8564 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2661 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3088 EUR/TRY 55.9765 EUR/JPY 185.56 EUR/CAD 1.6113
29 Aug 2026
Breaking
Broncos 34, Vikings 6 — përmbledhje e ndeshjes parasezonale më 28 gusht 2026 Damian Lillard shfaq përqindje të jashtëzakonshme në stërvitje para sezonit të NBA-së Projektime fantazi për Vancouver Canucks për sezonin 2026–27 Caitlin Clark: Taylor Swift pëlqen ngjyrën ‘Friendship Bracelet’ të këpucës Caitlin 1 Paige Bueckers dhe Cameron Brink pjesë e kontratave të reja të Unrivaled për sezonin 3
Menu
WNBA

Broncos 34, Vikings 6 — përmbledhje e ndeshjes parasezonale më 28 gusht 2026

· 1 min lexim

Më 28 gusht 2026, në një ndeshje parasezonale ndërmjet Denver Broncos dhe Minnesota Vikings, Broncos fituan 34-6. Denveri ndau pikët në mënyrë konstante gjatë takimit, ndërsa Vikings shënuan të vetmet 6 pikë në çerekun e dytë.

Sipas Bleacher Report, paraqitja vendimtare erdhi nga Sam Ehlinger, i cili përfundoi me 15 nga 19 pasime të sakta për 233 jardë, trio touchdown dhe një interception, me një passer rating prej 135.4. Një nga momentet kryesore të ndeshjes ishte pasimi 88-jardësh që përfundoi te Justin Joly për touchdown, ndërsa Jaleel McLaughlin gjithashtu kontribuoi me një touchdown për Broncos.

Vikings nuk arritën të rimarrin kontrollin e lojës pas pjesës së parë dhe ofensiva e tyre mbeti e kufizuar gjatë pjesës tjetër të takimit. Broncos shfrytëzuan rastet e tyre, kontrolluan fushën në momente kyçe dhe siguruan avantazhin deri në fund.

Për analizë dhe statistika më të detajuara të ndeshjes, lexoni raportin e plotë në Bleacher Report.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu