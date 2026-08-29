Broncos 34, Vikings 6 — përmbledhje e ndeshjes parasezonale më 28 gusht 2026
Më 28 gusht 2026, në një ndeshje parasezonale ndërmjet Denver Broncos dhe Minnesota Vikings, Broncos fituan 34-6. Denveri ndau pikët në mënyrë konstante gjatë takimit, ndërsa Vikings shënuan të vetmet 6 pikë në çerekun e dytë.
Sipas Bleacher Report, paraqitja vendimtare erdhi nga Sam Ehlinger, i cili përfundoi me 15 nga 19 pasime të sakta për 233 jardë, trio touchdown dhe një interception, me një passer rating prej 135.4. Një nga momentet kryesore të ndeshjes ishte pasimi 88-jardësh që përfundoi te Justin Joly për touchdown, ndërsa Jaleel McLaughlin gjithashtu kontribuoi me një touchdown për Broncos.
Vikings nuk arritën të rimarrin kontrollin e lojës pas pjesës së parë dhe ofensiva e tyre mbeti e kufizuar gjatë pjesës tjetër të takimit. Broncos shfrytëzuan rastet e tyre, kontrolluan fushën në momente kyçe dhe siguruan avantazhin deri në fund.
Për analizë dhe statistika më të detajuara të ndeshjes, lexoni raportin e plotë në Bleacher Report.
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