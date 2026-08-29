Caitlin Clark: Taylor Swift pëlqen ngjyrën ‘Friendship Bracelet’ të këpucës Caitlin 1
Caitlin Clark zbuloi se Taylor Swift është fans e versionit “Friendship Bracelet” të këpucës së saj firmë, Nike Caitlin 1. Clark i tha gazetarëve të premten se Swift “i pëlqen” dhe gjatë stërvitjes së Indiana Fever të mërkurën kishte veshur modelin e ri me lidhëse që përmbanin perla të vogla, të frymëzuara nga byzylykët e miqësisë të njohur mes fansave të Swift.
Sipas Bleacher Report, Clark ishte përkujdesur më parë për Swift duke veshur edhe Nike Kobe 6 Protro “Eras Tour” PE gjatë ndeshjes së qershorit kundër Chicago Sky. Ato dy njihen si fansa të ndërsjellët: Clark mori pjesë në një koncert të Eras Tour në nëntor 2024 dhe ka marrë artikuj zyrtarë nga Swift, ndërsa të dyja kanë qenë së bashku edhe në disa ndeshje të Kansas City Chiefs, ku Swift mbështet bashkëshortin e saj, Travis Kelce.
Në parket, Clark po bën një sezon të fortë me Indiana Fever në 2026, me mesatare 22.1 pikë dhe 8.3 asistime për ndeshje dhe përqindje shtënies 45.0/36.8/83.8. Përveç performancës sportive, dizajnet dhe ngjyrat e këpucëve të saj kanë tërhequr vëmendje të gjerë tek tifozët dhe mediat.
Bleacher Report thekson se interesimi rreth këpucëve Caitlin 1 dhe lidhjet me Swift kanë rritur profilin publik të Clark, duke i dhënë më shumë jehonë jo vetëm arritjeve të saj në WNBA, por edhe ndikimit të saj kulturor jashtë fushës.
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