Paige Bueckers dhe Cameron Brink pjesë e kontratave të reja të Unrivaled për sezonin 3
Liga Unrivaled njoftoi emrat e parë për përbërjen e sezonit të tretë, me yllin e Dallas Wings, Paige Bueckers, që firmosi një kontratë shumëvjeçare. Bueckers do t’i bashkohet skuadrës së lojtarëve të spikatur që do të marrin pjesë në edicionin e ardhshëm.
Siç raporton Bleacher Report, përveç Bueckers, në listën e sezonit të tretë janë edhe Natasha Cloud, Courtney Williams, Chelsea Gray, Marina Mabrey, Shakira Austin dhe Dearica Hamby. Po ashtu u konfirmua rikthimi i lojtarëve si Breanna Stewart, Skylar Diggins, Aliyah Boston, Ezi Magbegor, Rhyne Howard, Lexie Hull, Rickea Jackson, Cameron Brink, Tiffany Hayes dhe Natisha Hiedeman.
Sezoni i dytë i Unrivaled pati një pritje të mirë: Chelsea Gray fitoi turneun një-në-një, ndërsa Mist BC, nën drejtimin e Breanna Stewart, doli kampione. Në nivelet individuale, Collier mori trofeun e MVP të sezonit të rregullt, kurse Reese u shpall Mbrojtësi i Vitit.
Liga njoftoi gjithashtu një rritje të kapitalizimit që e vlerëson atë rreth 650 milionë dollarë, teksa fondi i kapitalit që i përket lojtarëve shkon afër 200 milionë dollarëve. Unrivaled, e themeluar nga Breanna Stewart dhe Collier, u krijon lojtarëve një pjesë të aksioneve, duke i bërë ata grupin më të madh aksionar përpara sezonit të ri. Sezoni 3 nis më 8 janar dhe vazhdon të ofrojë një format të veçantë, me ndeshje tre-kundër-tre dhe turneun një-në-një.
Sezoni i ardhshëm pritet të jetë i mbushur me emra të mëdhenj, me Bueckers, Cameron Brink dhe të tjerë që konfirmojnë pjesëmarrjen, sipas Bleacher Report.
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