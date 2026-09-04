Pamje e parë e mock-draftit MLB 2027: parashikimet për zgjedhjet e raundit të parë
Biseda rreth draftit MLB për 2027-n po udhëhiqet sërish nga shortstopët, ndërsa emra si Dylan Seward dhe Brendan Lawson shfaqen si pretendentë kryesorë. Në anën e pitchimit, krahun e majtë të Mississippi State, Tomas Valincius, vihet në qendër të vëmendjes, por klasë e vitit 2027 duket e pasur me krahë kolegësh që kanë potencial për raundin e parë. Renditja e ekipit mund të ndryshojë shumë deri te lotaria e draftit dhe penalitetet e taksës së luksit, që do të lëvizin disa zgjedhje të mëdha 10 vende mbrapa; për momentin ky mock paraqet një moment-fotografi të asaj se ku mund të përshtaten lojtarët në nivelin e raundit të parë.
Sipas Bleacher Report, mock-drafti vendos Tomas Valincius te Los Angeles Angels në vendin e parë, pas një sezoni 11-2 me ERA 3.50 dhe një raport strikeout-për-ndeshje shumë të fortë pas kalimit në Mississippi State. Në vendin e dytë shfaqet Dylan Seward, një shortstop shkollor me shpejtësi dhe aftësi të avancuara të goditjes që duket i aftë të luajë fort në pozicion. Në krye të listës ndodhet edhe përzgjedhja e Landon Hairston, i cili pati një sezon shumë produktiv në Arizona State, ndërsa Brendan Lawson, Dax Whitney (pavarësisht një dëmtimi të rëndësishëm të bërrylit) dhe Chris Levonas përmenden gjithashtu ndër pretendentët kryesorë.
Mock-u vazhdon me një grup emrash që pritet të kenë ndikim të menjëhershëm: Gavin Kelly, i cili ndihmoi West Virginia drejt një paraqitjeje historike në College World Series; Tague Davis, lider në homerun-e në NCAA; dhe Ryan McPherson, i cili duket se mund të ketë zhvillim të madh në sezonin junior. Kamerat e skautëve i drejtohen gjithashtu Chase Fralick, Jacob Seamon dhe Malachi Butler për shkak të kombinuarës së aftësive goditëse dhe projeksioneve defanzive.
Midis të tjerëve, emra si Teddy Tokheim, Dylan Volantis, Lubin Rincon, Aidan King dhe Trent Grindlinger shfaqen në mesin e pretendentëve të raundit të parë, çdo një me karakteristikat e veta—nga fuqia e goditjes në nivel kolegji te fastball-et e shpejta dhe variacionet me potencial për front-line. Gjenerata e 2027-shit duket e pasur me opsione si për organizatat që kërkojnë talente të pamatshme infield, ashtu edhe për ato që duan arms për rotacionin e fillestarëve.
Kjo paraqitje është, siç pritet me një mock të hershëm, vetëm një panoramë fillestare dhe renditjet e ekipit, si dhe vlerësimet individuale, mund të ndryshojnë dukshëm deri në pranverë dhe pas eventeve si MLB Draft Combine; Bleacher Report shërben si burim për këtë përmbledhje dhe vlerësim të emrave kryesorë.
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