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MLB

Shohei Ohtani nuk është afër formës optimale pas problemeve me lëndimin, thotë Dave Roberts

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Menaxheri i Los Angeles Dodgers, Dave Roberts, tha se disponueshmëria e Shohei Ohtani-t është e diskutueshme pas një nate ku lojtari u eliminua katër herë nga goditja kundër St. Louis Cardinals dhe ekipi humbi 8-6 pas shtesës. Ohtani, që nuk ka hedhur prej 3 korrikut për shkak të problemeve me gjuin e majtë, u pa duke treguar lodhje teksa shkonte 0-for-4 në shtesë.

Sipas Bleacher Report, Roberts shpjegoi se një periudhë në listën e të lënduarve mund të ishte e mundshme, por e konsideronte shumë të pavendosur. Ai vuri në dukje se mënyra e goditjes nuk ishte ajo që skuadra e pret zakonisht dhe se do të fliste me Ohtanin dhe trajnerin kryesor të atletikës, Thomas Albert, për të vendosur për disponueshmërinë e tij.

Ohtani ka pasur një fazë të dobët kohët e fundit: .143 me katër goditje në 33 paraqitje në shtyllën e goditjes gjatë shtatë ndeshjeve të fundit. Nuk ishte problem i vetëm i Dodgers, që kanë shënuar 2 fitore e 5 humbje në këtë periudhë; ndaj Cardinals ekipi la pas 13 vrapues të pamposhtur në fushë. Pas bilancit 13-16 që nga fillimi i gushtit, kampionët në fuqi rrezikojnë të humbin përfitimin e kalimit direkt në raundin e Wild Card.

Siç raporton Bleacher Report, Roberts gjithashtu shprehu dyshime se një pushim i shkurtër do ta rikthente Ohtanin në 100 për qind dhe tha se skuadra do të duhet ta mbështesë situatën e tij duke bërë më të mirën me atë që ka në dispozicion.

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