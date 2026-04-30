Partizani shkarkon Oltijon Kërnajën tre javë para përfundimit të sezonit
Tre javë para përfundimit të sezonit të rregullt, Partizani ka vendosur të ndërpresë bashkëpunimin me trajnerin Oltijon Kërnaja, pas rezultateve të dobëta të javëve të fundit që sipas klubit kanë kompromentuar objektivat e sezonit.
Klubi zyrtarizoi mbylljen e marrëdhënies me trajnerin dhe theksoi falënderimin për kontributin e tij, ndërsa evidente u konsideruan rezultatet zhgënjyese që sollën ndryshimin në drejtim; raporton telesport.
Për pjesën e mbetur të sezonit, drejtimi i skuadrës do t’i besohet stafit teknik aktual, ku përfshihet edhe drejtori sportiv Agim Ibraimi, sipas njoftimit zyrtar të klubit. Klubi theksoi se kjo është një zgjidhje e përkohshme derisa të përcaktohen hapat e ardhshëm.
Ish-trajneri Kërnaja reagoi pa polemika: ai falënderoi presidentin Gaz Demi për besimin, stafin, lojtaret dhe tifozët për mbështetjen. Në reagimin e tij ai kujtoi gjendjen e vështirë me të cilën mori drejtimin e ekipit, kritikat që nisi të merrte dhe punën e bërë për të ringritur Partizanin, duke vënë në dukje se skuadra arriti të luftojë për vendet e para dhe të stabilizohet në pozicionin e katërt.
Ngjarjen e shkarkimit dhe reagimin e palëve e ka pasqyruar edhe medias sportive, duke u raportuar edhe nga telesport.
