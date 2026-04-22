Pas takimit me ambasadorin Whitaker, Kurti kërkon përshpejtimin e anëtarësimit në NATO
Pas takimit të djeshëm me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në NATO, Matthew Whitaker, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka theksuar rëndësinë e thellimit të bashkëpunimit me SHBA-në dhe përshpejtimit të anëtarësimit të Kosovës në NATO.
Kurti bëri të ditur se gjatë takimit ka shprehur mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme të SHBA-së ndaj Kosovës, veçanërisht në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, përfshirë trajnimet dhe ngritjen e kapaciteteve të Forcës së Sigurisë së Kosovës.
Ai theksoi se bashkëpunimi i ngushtë me SHBA-në mbetet thelbësor për paqen dhe stabilitetin në rajon, duke shtuar se anëtarësimi në NATO do të shërbente si garanci afatgjatë për sigurinë në Ballkan.
“Përshpejtimi i anëtarësimit të Kosovës në NATO do të ishte një kontribut i rëndësishëm dhe një garantues afatgjatë për paqen dhe sigurinë në Ballkan”, ka deklaruar Kurti.
Kurti gjithashtu nënvizoi se marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe SHBA-së mbeten të forta dhe të bazuara në vlera të përbashkëta dhe besim të ndërsjellë. /Telegrafi/
