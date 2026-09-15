PDK dërgon në Kushtetuese edhe formimin e Qeverisë Kurti IV
Partia Demokratike e Kosovës i është drejtuar sot sërish Gjykatës Kushtetuese edhe për konstituimin e Qeverisë Kurti IV, një ditë pasi në këtë institucion dërgoi çështjen e konstituimit të Kuvendit të Kosovës.
Deputetët e PDK-së, Arian Tahiri, dhe Përparim Gruda lidhur me këtë mbajtën një konferencë për media.
Lajmi në përditësim.
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