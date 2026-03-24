Pentagoni do të dërgojë 3 000 parashutistë në LM
Departamenti i Mbrojtjes i SHBA-së po përgatitet të vendosë rreth 3 000 trupa nga Divizioni i 82-të Ajror i Ushtrisë në Lindjen e Mesme, raportuan sot mediet amerikane.
Forcat speciale amerikane janë të trajnuara për të kryer operacione ajrore duke përdorur parashuta.
Sipas disa raporteve të medias që citojnë zyrtarë të paidentifikuar amerikanë, plani përfshin dërgimin e rreth 3 000 trupave në Lindjen e Mesme për të mbështetur operacionet kundër Iranit.
Mbetet e paqartë se sa konkrete janë planet.
”Wall Street Journal” raportoi se ende nuk është marrë asnjë vendim nëse do të dërgohen trupa tokësore në Iran.
Megjithatë, vendosja e trupave hap disa mundësi strategjike për presidentin e SHBA-së Donald Trump.
”Politico” arriti në përfundimin se grumbullimi i trupave në Lindjen e Mesme lë të kuptohet për një pushtim të dhunshëm të Ngushticës së Hormuzit, e cila është jetike për transportin e naftës.
Gazeta “The New York Times” ishte e para që raportoi mbi planet e Pentagonit dhe shkroi se forcat mund të vendosen për të kapur portin më të rëndësishëm të eksportit të naftës së Iranit në ishullin Kharg.
Mijëra marinsa janë vendosur tashmë në Lindjen e Mesme.
Sipas shifrave të mëparshme të SHBA-së, ka më shumë se 50 000 trupa në rajon.
Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara nisën sulme ndaj Iranit pak më shumë se tre javë më parë dhe Irani u kundërpërgjigj me kundërsulme në rajon.
Divizioni i 82-të Ajror thotë se mund të vendoset brenda 18 orëve nga njoftimi.
Ai është i vendosur në shtetin amerikan të Karolinës së Veriut, në lindje të Shteteve të Bashkuara./ a.jor.
