Pentagoni shqyrton operacione tokësore të kufizuara në Iran, tensionet rriten në rajon
Plane për sulme në ishullin Kharg dhe pranë Ngushticës së Hormuzit, ndërsa paralajmërimet nga Teherani shtojnë frikën për përshkallëzim
Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë mundësinë e ndërmarrjes së operacioneve tokësore të kufizuara në Iran, përfshirë sulme të mundshme në ishullin strategjik Kharg dhe zona bregdetare pranë Ngushticës së Hormuzit, sipas zyrtarëve amerikanë të cituar nga gazeta The Washington Post.
Sipas raportimit, këto plane nuk përfshijnë një pushtim të plotë, por mund të përfshijnë ndërhyrje nga forcat speciale dhe trupa këmbësorie, duke i ekspozuar ushtarët amerikanë ndaj rreziqeve të konsiderueshme si dronët, raketat, zjarri nga toka dhe mjetet shpërthyese të improvizuara.
Megjithatë, mbetet e paqartë nëse presidenti Donald Trump do të japë miratimin për këto operacione. Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, theksoi se përgatitjet janë pjesë e detyrës së Pentagonit për t’i ofruar komandantit të përgjithshëm opsione të ndryshme dhe nuk nënkuptojnë një vendim të marrë.
Ndërkohë, administrata amerikane ka rritur praninë ushtarake në Lindjen e Mesme, duke dërguar marinsa dhe duke planifikuar dislokimin e mijëra ushtarëve nga Divizioni Ajror 82. Sipas United States Central Command (CENTCOM), rreth 3,500 trupa shtesë kanë mbërritur në rajon në bordin e anijes luftarake USS Tripoli, të shoqëruara me avionë luftarakë dhe mjete të tjera ushtarake.
Diskutimet brenda administratës amerikane kanë përfshirë edhe mundësinë e marrjes nën kontroll të ishullit Kharg, një pikë kyçe për eksportet e naftës iraniane, si dhe operacione për të shkatërruar armë që mund të kërcënojnë anijet tregtare dhe ushtarake në rajon. Sipas burimeve, këto operacione mund të zgjasin disa javë deri në disa muaj.
Në të njëjtën kohë, përpjekjet diplomatike janë në zhvillim. Pakistan, që ndan një kufi prej rreth 900 kilometrash me Iranin, po ndërmjetëson bisedime mes Uashingtonit dhe Teheranit, duke pritur ministra të jashtëm nga Arabia Saudite, Turqia dhe Egjipti.
Nga ana tjetër, reagimet nga Irani kanë qenë të ashpra. Kryetari i parlamentit iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, akuzoi SHBA-të për përgatitje të fshehta për sulm tokësor, ndërsa publikisht flasin për negociata.
“Armiqtë dërgojnë mesazhe për dialog, por në fshehtësi planifikojnë sulm. Forcat tona janë gati dhe raketat tona janë në pozicion,” citohet të ketë thënë ai nga agjencia iraniane Tasnim.
Zyrtarë iranianë kanë paralajmëruar gjithashtu për pasoja të rënda në rast të një ndërhyrjeje, përfshirë sulme ndaj infrastrukturës jetike të vendeve që mund të mbështesin një operacion të tillë. Një burim ushtarak iranian ka lënë të kuptohet se Teherani mund të hapë një front të ri në hyrje të Detit të Kuq, në zonën strategjike të Bab al-Mandeb.
Sipas raportimeve, edhe rebelët Houthi në Jemen, të mbështetur nga Irani, janë të gatshëm të përfshihen në konflikt nëse situata përshkallëzohet më tej.
Zhvillimet e fundit tregojnë për një rritje të ndjeshme të tensioneve në rajon, ndërsa çdo vendim për ndërhyrje ushtarake mund të ketë pasoja të gjera për stabilitetin global dhe tregjet energjetike.
