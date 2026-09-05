Horoskopi i dashurisë për shtatorin, surprizat që presin beqarët dhe çiftet! Ja datat që mund të sjellin njohje të reja
Dashi
Jupiteri po kalon në shtëpinë e pestë të dashurisë për vitin e ardhshëm dhe eklipsi diellor i gushtit ra gjithashtu në shtëpinë e pestë. Nëse nuk ke takuar ende dikë të veçantë, kjo është një shenjë se ka shumë të ngjarë ta takosh së shpejti, pasi eklipset kanë një “jetëgjatësi” të madhe ndikimi.
Afërdita mbetet në shtëpinë e shtatë të partnerëve për 10 ditët e para të shtatorit, gjë që duhet të ndihmojë marrëdhënien nëse ke një partner. Ky është një pushim i këndshëm që të bën më magnetik/e dhe tërheq të tjerët pranë teje.
Më 10 shtator, Mërkuri hyn në shtëpinë e shtatë të partnerëve, duke e bërë komunikimin të rëndësishëm deri në fund të muajit. Afërdita hyn në Akrep po të njëjtën ditë, prandaj prisni të kaloni kohë duke analizuar se si ndiheni vërtet për interesin tuaj romantik gjatë muajve të ardhshëm.
Marsi hyn në Luan më 28 shtator, ku qëndron deri më 25 nëntor. Nëse je beqar/e, kjo është një mundësi e shkëlqyer për të takuar dikë të ri. Nëse ke partner, pritet të kaloni më shumë kohë bashkë dhe të dilni më shumë. Kjo përfaqëson një periudhë për t’u fokusuar më shumë në argëtim.
Hëna e Re në Virgjëreshë këtë muaj vendos theksin te qëndrueshmëria dhe prakticiteti. Rreth 10 shtatorit do të marrësh një ide se si mund ta ndihmosh më shumë partnerin, ose mund të ndodhë e kundërta.
Më 26 shtator, Hëna e Plotë në Dash bie në shtëpinë e parë të vetvetes. Kjo shpesh përfaqëson një rifillim. Mos lejo që mjegulla e Neptunit ta turbullojë pamjen. Qëndro me këmbë në tokë, Dash, dhe duhet të jetë një muaj i mirë për dashurinë.
Demi
Ndërsa fillon shtatori, Dielli dhe Mërkuri janë në Virgjëreshë, pra në shtëpinë e pestë të dashurisë. Dhe kudo që shkon Dielli, aty bie drita, Dem. Dielli në shtëpinë e pestë është një kohë e veçantë dhe emocionuese e vitit kur vjen puna te dashuria dhe shenja e Virgjëreshës është shumë e përputhshme me ty.
Kjo do të thotë se Hëna e Re në Virgjëreshë më 10 shtator është gjithashtu e veçantë për ty. Kjo përfaqëson një fillim të ri me një interes romantik ose një fillim të ri në përgjithësi. Kjo është një natë për të dalë jashtë ose për të qenë me dikë të veçantë, veçanërisht sepse Afërdita hyn në shtëpinë tënde të partnerëve një ditë më parë, duke krijuar një lloj tërheqjeje magnetike.
Dielli bashkohet me Mërkurin në Peshore më 22 shtator, një kohë e shkëlqyer për dashuri ose për të takuar dikë të ri. Me Diellin dhe Mërkurin të dy në Peshore, gjithçka ndihet më e orientuar drejt partneritetit dhe më e gatshme për të bërë paqe.
Marsi kalon nëpër Gaforre, shtëpia e tretë e komunikimit, këtë muaj. Fatmirësisht, Gaforrja është një shenjë shumë e përputhshme për ty. Përgatitu për shumë biseda të rëndësishme. Mund të bësh shumë udhëtime të shkurtra nëpër qytet. Me Marsin në Gaforre, mund të presësh t’i shfaqësh ndjenjat përmes veprimeve konkrete.
Hëna e Plotë e bën 26 shtatorin të vetmen ditë kur mund të dëshirosh të tërhiqesh pak nga dashuria dhe marrëdhëniet. Është një ditë e mirë për të kaluar pak kohë vetëm për t’u rikarikuar ose thjesht për të ëndërruar.
Binjakët
Shtatori fillon me Afërditën duke kaluar në shtëpinë e pestë të dashurisë përmes shtëpisë së dhjetë. Kjo është një kohë e veçantë e vitit kur është mirë të kalosh kohë me një interes romantik ose të takosh dikë të ri.
Më datë 10 të muajit, Afërdita largohet nga Peshorja dhe hyn në Akrep, ku qëndron deri në fund të tetorit. Ndjenjat e tua ndryshojnë nga të lehta dhe pozitive në më të thella dhe më konsumuese. Paraja ose paraja e partnerit tënd ka të ngjarë të bëhet një çështje ose fokus i veçantë.
Dielli është në Virgjëreshë deri më 22 dhe bashkohet me Mërkurin për 10 ditët e para të muajit. Virgjëresha ka të bëjë me aspektet praktike të dashurisë dhe të qenit i/e dobishëm/me për partnerin nëse ke një. Gjatë kësaj kohe, ti kërkon qëndrueshmëri dhe nuk do të interesohesh për asgjë më pak.
Hëna e Re në Virgjëreshë më 10 shtator përforcon ndjenjat e tua për qëndrueshmëri dhe siguri. Virgjëresha është një shenjë e ngrohtë toke dhe shpesh fokusohet te shërimi, fizik ose emocional.
Hyrja e Diellit në Peshore më 22 shtator është një energji dinamike dhe mbështetëse, pasi formon një trigon me Diellin tënd. Kudo që shkon Dielli, aty bie drita, dhe gjatë muajit të ardhshëm do të jetë te jeta jote e dashurisë. Prisni të ndiheni më shoqërorë, Binjakë. Ka të ngjarë të dilni më shumë, dhe nëse jeni beqarë, mund të takoni dikë të ri.
Hëna e Plotë më 26 konjunkton si Saturnin ashtu edhe Neptunin në shtëpinë e 11-të. Tranzitet Hënë-Saturn mund të përfaqësojnë një kontroll realiteti, veçanërisht në një grup miqsh, megjithëse kjo nuk do të thotë se do të ndaheni. Mund të ketë thjesht diçka që duhet të vëreni.
Tranzitet Hënë-Neptun mund të jenë ëndërrimtare. Ose mund të jenë mashtruese. Por me aspektin Hënë-Saturn, është e pamundur të mashtroheni. Përdoreni këtë kohë për të rishqyrtuar çdo gjë që e konsideroni problem në një marrëdhënie dhe punoni për ta zgjidhur atë.
Gaforrja
Gaforre, shtatori është një muaj i shkëlqyer për dashuri për disa arsye.
Ndërsa fillon muaji, Dielli dhe Mërkuri janë në Virgjëreshë. Kjo është shtëpia e tretë, e cila sundon komunikimin dhe lëvizjet e tua të përditshme. Virgjëresha është një shenjë me të cilën je shumë i/e përputhshëm/me, dhe me dy planetë këtu, do të thotë se je i/e fokusuar te siguria dhe qëndrueshmëria, gjë që është e rëndësishme për ty.
Afërdita është në Peshore për 10 ditët e para të muajit, duke të bërë të ndihesh romantik/e dhe shumë i/e orientuar drejt partnerit. Pastaj Afërdita lëviz në Akrep. Kjo kohë e vitit është krijuar për dashuri dhe kënaqësi, prandaj shijoje!
Meqenëse Hëna e Re në Virgjëreshë bie në shtëpinë e tretë, komunikimi dhe bisedat janë të rëndësishme rreth 10 shtatorit. Kjo është koha kur ka më shumë gjasa të krijosh lidhje të reja ose plane për të ardhmen.
Mërkuri hyn në Peshore më 10 shtator dhe bashkohet me Diellin më 22. Kjo energji e orientuar drejt partnerit të fokuson te romantizmi dhe mbajtja e paqes. Është një nga kohët më romantike të vitit.
Marsi po kalon nëpër shenjën tënde deri më 28, kur lëviz në Luan. Me Marsin në shenjën tënde, duhet të ndihesh më energjik/e dhe më i/e guximshëm/me se zakonisht. Kur Marsi hyn në Luan, është një kohë pasionante kur dëshiron vëmendjen.
Luani
Ndërsa fillon shtatori, Afërdita po kalon në shtëpinë e tretë, duke ndikuar në komunikimin dhe aktivitetet e tua të përditshme. Peshorja është një shenjë e butë dhe romantike. Bisedat kanë shumë më tepër rëndësi këtë muaj ndërsa thellon një marrëdhënie përmes bisedës dhe njohjes më mirë të njëri-tjetrit.
Afërdita hyn në Akrep më 10 dhe do të qëndrojë në këtë shenjë deri në fund të nëntorit për shkak të prapavijës së Afërditës. Kjo krijon një ndryshim të fuqishëm në jetën tënde të dashurisë duke e bërë fokusin në marrëdhëniet dhe dashurinë më të qetë dhe private, në kontrast me mënyrën tënde zakonisht të hapur për t’u afruar me gjërat. Do të kesh një balancë më të mirë midis dëshirës për njohje dhe dëshirës për siguri emocionale.
Marsi është planeti i veprimit. Për pjesën më të madhe të muajit, ai është në Gaforre, gjë që mund të ngrejë disa bagazhe emocionale. Mos lejo që ndjenjat e vjetra të refuzimit të ndikojnë në një marrëdhënie aktuale, Luan.
Më 27 shtator, Marsi bashkohet me Jupiterin në shenjën tënde, një kombinim dinamik që të bën të ndihesh energjik/e dhe i/e guximshëm/me. Deri në atë kohë do të jesh gati të marrësh përsipër çdo gjë!
Virgjëresha
Virgjëreshë, je ende në sezonin tënd të ditëlindjes deri më 22 shtator. Kur Dielli kalon nëpër shenjën tonë çdo vit, ndihemi më rehat në lëkurën tonë. Hëna e Re më 10 shtator është hëna e ditëlindjes tënde, pasi ndodh në shenjën tënde. Është si viti i ri personal.
Afërdita po kalon nëpër Peshore 10 ditët e para të muajit. Jo vetëm që kjo mund të ndihmojë në aspektin financiar, por mund të rrisë edhe vetëvlerësimin tënd. Pastaj, kur Afërdita hyn në Akrep, aftësitë e tua hetuese bëhen pothuajse si të një detektivi që po kërkon një përgjigje. Komunikimi mund të të afrojë më shumë me një partner ose interes romantik. Mund të takosh dikë të rëndësishëm që jeton në zonën tënde ose përmes aktiviteteve të përditshme.
Kur Dielli hyn në Peshore, do të kalojë në shtëpinë e dytë të vetëvlerësimit. Me Mërkurin gjithashtu duke kaluar në këtë shtëpi, mund të vësh në dyshim se si po ia del në marrëdhënien me vetveten dhe çfarë mund të bësh për ta përmirësuar atë.
Edhe pse nga natyra je analitik, Marsi në Gaforre mund të të bëjë të reagosh nga një vend më emocional kur vjen puna te veprimet që ndërmerr. Ka të ngjarë të ndihesh mjaft mbrojtës/e ndaj atyre që do. Prisni të bëni më shumë rrjetëzim dhe shoqërim. Nëse je beqar/e, mos u çudit nëse takon dikë të ri deri në fund të muajit.
Marsi bashkohet me Jupiterin në shtëpinë e 12-të më 28 shtator. Jupiteri në këtë vendndodhje vepron si një gardian i fshehtë në disa aspekte, gjë që është e mirë sepse Marsi në shtëpinë e 12-të është një periudhë mendimi reflektues. Mund të jetë e nevojshme të lëshosh trauma të vjetra të fshehura nga e kaluara, në mënyrë që të mos ndërhyjnë në asnjë marrëdhënie aktuale ose të ardhshme.
Peshorja
Ndërsa fillon shtatori, Afërdita po kalon në shtëpinë e parë për 10 ditë të tjera. Do të dukeni më magnetikë dhe do të tërhiqni të tjerët pranë jush pa shumë përpjekje. Gjatë kësaj kohe, zakonisht dukemi dhe ndihemi shumë më mirë se mesatarja.
Kur Afërdita largohet nga Peshorja më 10 shtator, hyn në Akrepin intensiv, ku do të qëndrojë deri në fund të tetorit. Akrepi përfaqëson shtëpinë e dytë, e cila sundon jo vetëm financat por edhe vetëvlerësimin, dhe këtu merr një nxitje. Energjia e dashurisë ndryshon në mënyrë dramatike rreth kësaj kohe. Mund ta gjesh veten duke dashur të lidhesh me dikë shumë më thellë, Peshore.
Dielli hyn në shenjën tënde më 22 shtator. Gëzuar ditëlindjen, Peshore! Kur Dielli kalon nëpër shenjën tënde gjatë muajit të ardhshëm, mund të presësh të ndihesh shumë më shumë si vetvetja nëse gjërat e kanë penguar këtë kohët e fundit.
Meqenëse Marsi është në Gaforre për pjesën më të madhe të muajit, po i shfaq emocionet përmes veprimeve. Kur Marsi largohet nga Gaforrja më 28, mund të presësh të bëhesh shumë i zënë duke ndërvepruar me miqtë dhe të tjerët. Nëse je beqar/e, mund të takosh dikë të ri, veçanërisht pasi Jupiteri me fat është gjithashtu në këtë shtëpi.
Hëna e Plotë në Dash më 26 bie në shtëpinë e shtatë të partnerëve. Fokusi yt do të jetë te një partner nëse ke një. Kjo përfaqëson një pikë kthese të caktuar nga fati, duke e bërë këtë një muaj të rëndësishëm për dashurinë.
Akrepi
Afërdita hyn në shenjën tënde më 10 shtator, ku do të qëndrojë për 44 ditë rekord për shkak të prapavijës së Afërditës. Afërdita në shtëpinë e parë është një vendndodhje e shkëlqyer për dashuri, veçanërisht nëse je beqar/e. Je më magnetik/e dhe zakonisht dukesh dhe ndihesh në formën më të mirë.
Dielli kalon nëpër Virgjëreshë, shtëpia e 11-të, së bashku me Mërkurin për 10 ditët e para të shtatorit dhe pasohet nga një Hënë e Re në të njëjtën shenjë më 10 shtator. Prisni të shoqëroheni me ose pa partner. Virgjëresha ndihmon për t’u rrënjosur dhe për t’u fokusuar te marrëdhëniet reale që mund të funksionojnë.
Më 22 shtator, Dielli hyn në Peshore. Pas kësaj, mund të kalosh pak kohë në vetmi duke reflektuar për shumë gjëra, përfshirë marrëdhëniet e tua. Përgatitu të përjetosh një ndriçim që ndryshon vërtet jetën tënde të dashurisë, Akrep.
Marsi është në Gaforre deri më 28, një shenjë që është shumë e përputhshme me ty. Meqenëse kalon në shtëpinë e nëntë të udhëtimeve, ka të ngjarë të shkosh diku me një partner, të takosh dikë në distancë ose të fillosh një marrëdhënie në distancë. Pavarësisht, ndjenjat e tua do të shfaqen përmes veprimeve këtë muaj.
Kur Marsi largohet nga Gaforrja për në Luan më 28 shtator, duke u bashkuar me Jupiterin me fat në shtëpinë e 10-të, mund të dëshirosh të shkëlqesh dhe të vërehesh në këtë kohë. Çdo gjë për të ndjerë dashurinë. Është një kohë e mrekullueshme për dashuri dhe marrëdhënie.
Shigjetari
10 ditët e para të këtij muaji janë një kohë e përsosur për të takuar dikë të veçantë, Shigjetar.
Dielli është në Virgjëreshën praktike deri më 22 shtator, së bashku me Mërkurin deri më 10. Hëna e Re e këtij muaji bie gjithashtu më 10. Kur kjo energji është kaq e fuqishme, zakonisht mendojmë për marrëdhënie që janë të qëndrueshme dhe kanë rrënjë të thella.
Dielli hyn në Peshore më 22 shtator, një shenjë romantike e sunduar nga Afërdita dhe shumë e përputhshme me ty. Gjatë kësaj kohe, preferojmë më shumë kompromisin sesa të trazojmë gjërat. Paqja dhe kënaqësia bëhen më të rëndësishme.
Afërdita kalon nëpër Akrep nga 10 shtatori deri më 25 tetor. Kjo fillon një periudhë të thellë introspeksioni kur mund të marrësh shumë vendime që kanë të bëjnë me jetën tënde të dashurisë. Me prapavijën e afërt të Afërditës, mund të jesh disi i ndryshueshëm në pikëpamjet e tua.
Përgatitu të bësh një përpunim të thellë emocional për të ardhmen si dhe për marrëdhëniet e tua të kaluara. Dëshirat dhe nevojat e tua në marrëdhënie do të jenë në sfond për një kohë. Mund të dëshirosh të kalosh pak kohë vetëm për të përpunuar gjithçka.
Emocionet rrjedhin thellë me Marsin në Gaforre, ku do të jetë deri më 28 shtator. Zakonisht i shfaqim emocionet dhe tregojmë dashuri përmes veprimit dhe jo vetëm fjalëve. Gaforrja dëshiron siguri emocionale dhe financiare, dhe ti do të përpiqesh të forcohesh në të dyja.
Hëna e Plotë e këtij muaji bie në shtëpinë e pestë të dashurisë dhe romancës. Edhe pse kjo hënë mund të përfaqësojë një kontroll realiteti për romancën, ajo përfaqëson gjithashtu një kohë kur emocionet e tua mund të ngrihen lart.
Bricjapi
Reputacioni yt merr një nxitje me Afërditën në Peshore për 10 ditët e para të muajit. Më 10 shtator, planeti i dashurisë lëviz në Akrep, ku do të qëndrojë deri në fund të tetorit. Kjo do të jetë një periudhë shumë shoqërore për ty, Bricjap. Nëse je beqar/e, do të kërkosh një partner që është në të njëjtën rrugë dhe mbështet interesat dhe ambiciet e tua.
Dielli mbetet në Virgjëreshë deri më 22 shtator. Për 10 ditët e para të muajit, Mërkuri është gjithashtu në këtë shenjë. Kjo është energji me të cilën je shumë i/e rehatuar. Si ti, është një shenjë toke që priret drejt prakticitetit dhe të qenit i dobishëm për një partner dhe anasjelltas. Do të shfaqësh dashurinë dhe përkujdesin përmes veprimeve të vogla të konsideratës dhe ndihmës në këtë kohë në vend të gjesteve të mëdha.
Hëna e Re e këtij muaji bie në të njëjtën shenjë më 10, një kohë e përsosur për të bërë plane për të ardhmen dhe për t’u fokusuar në forcimin e një marrëdhënieje ose krijimin e më shumë qëndrueshmërie në të.
Dielli hyn në shenjën romantike të Peshores më 22 shtator, duke u bashkuar me Mërkurin që është tashmë në këtë shenjë. Kjo është një kohë e vitit kur të gjithë ndihemi më të prirur për t’u lidhur me dikë të veçantë ose për të bërë plane më të mëdha për të ardhmen. Zakonisht punojmë për paqe dhe harmoni në një marrëdhënie dhe preferojmë të kompromentohemi sesa të trazojmë gjërat.
Marsi, planeti i veprimit, është në Gaforre deri më 28 shtator, kur hyn në Luan. Këto janë disa javë shumë të ngarkuara sepse energjia e tij zakonisht e drejtpërdrejtë po filtrohet përmes ndryshimeve të humorit dhe emocioneve të thella. Ti i shfaq ndjenjat përmes veprimeve në këtë kohë, megjithëse ka disa momente kur Marsi këtu mund të shkaktojë konflikt.
Marsi hyn në Luan më 28, duke u bashkuar me Jupiterin, planetin e fatit dhe fitimit. Kjo gjeneron një transformim të thellë psikologjik në termat e burimeve të përbashkëta. Të detyron të përballesh me dobësi personale të fshehura në një marrëdhënie. Kjo është gjithashtu shtëpia e lidhur me intimitetin dhe se si ndihesh në një marrëdhënie. Me Jupiterin këtu, ndjenjat janë në rritje. Marsi do të nxjerrë në pah çdo çështje që duhet të zgjidhësh për të ecur përpara.
Ujori
Ujor, prit të bëhesh më kureshtar/e për besimet dhe qëndrimin bazik të një partneri ose çdo interesi romantik gjatë 10 ditëve të para të muajit, kur Afërdita, planeti që sundon dashurinë dhe kënaqësinë, është në Peshore.
Kjo është një kohë ideale për një udhëtim me të dashurin/ën. Mund të mësoni gjëra të reja bashkë. Nëse je beqar/e, mund të fillosh një marrëdhënie në distancë ose të takosh dikë ndërsa je në udhëtim.
Mërkuri është në shenjën e Virgjëreshës për 10 ditët e para të muajit gjithashtu. Bashkohet me Diellin deri më 22. Më 10 shtator, një Hënë e Re bie gjithashtu në shenjën e Virgjëreshës. Ky është një rreshtim i fuqishëm i fokusuar te reflektimi i thellë dhe se si ndihesh në një marrëdhënie intime. Analiza psikologjike e ndjenjave të tua dhe një dëshirë për të rregulluar ose përmirësuar zonat që përfaqëson kjo shtëpi do të jenë në mendjen tënde.
Hyrja e Diellit në Peshore më 22 shtator nuk është vetëm një kohë harmonike, por një periudhë aktiviteti mendor stimulues që mund ta ndash me një partner. Do të kompromentosh lehtësisht në vend që të trazosh gjërat dhe do të bashkosh shumë ide unike me një interes romantik.
Marsi kalon nëpër Gaforre deri më 28 shtator, kur hyn në Luan. Gaforrja është një shenjë thellësisht emocionale. Më shumë se sa je mësuar. Përgatitu të veprosh sipas ndjenjave të tua për më mirë ose më keq. Dashuria tani shprehet përmes punës personale dhe ushqyerjes. Në vend të gjesteve të shkëlqyera, do të jesh i prirur ndaj veprimeve të vogla ndihmuese që e bëjnë jetën më të lehtë për të dashurin/ën tënde.
Kur Marsi hyn në Luan më 28, bashkohet me Jupiterin që po kalon në shtëpinë e shtatë të partnerëve. Kjo përfaqëson ndryshime të mëdha në marrëdhëniet e tua. Kryesisht për të mirë, pasi Jupiteri me fat është i përfshirë, megjithëse Marsi mund të shkaktojë pak fërkime.
Marrëdhëniet e angazhuara mund të intensifikohen. Nëse je beqar/e, të tjerët tërhiqen nga ty. Kjo është një kohë ideale për të takuar dikë të ri.
Peshqit
10 ditët e para të muajit, Mërkuri dhe Afërdita janë në zonën tënde të partneritetit, së bashku me Diellin. Hëna e Re ndriçon gjithashtu partneritetet e tua më 10 shtator. Kjo vendos një sasi të madhe energjie në zonën tënde kryesore të lidhjes.
Hëna e Re përfaqëson një fillim të ri në termat e dashurisë. Është një kohë ideale për të takuar dikë me potencial afatgjatë nëse je beqar/e.
Më 10 shtator, Afërdita hyn në Akrep deri në fund të tetorit. Kjo rrit magnetizmin personal dhe injekton më shumë romancë në jetën tënde të përditshme. Përgatitu të mësosh diçka të re përmes një partneri ose të bëhesh më kureshtar/e për qasjen e tyre ndaj jetës.
Kur Dielli hyn në Peshore më 22 shtator, përjeton intimitet dhe lidhje më të thellë dhe ndihesh mjaft mirë për një marrëdhënie aktuale. Kjo energji mund të shkaktojë një ndryshim të thellë në jetën tënde të dashurisë dhe të sjellë fokus te jeta jote intime ose të zbulojë të vërteta të thella që mund të kenë qenë të fshehura për një kohë.
Meqenëse Marsi kalon nëpër Gaforre deri më 28 shtator dhe Gaforrja sundon shtëpinë e pestë të dashurisë, ky është një vendndodhje e shkëlqyer. Midis Marsit në Gaforre dhe Afërditës në Akrep, ke dy planetet e lidhura me dashurinë në shenjat më të përputhshme për ty, kështu që kjo e bën shtatorin një muaj të shkëlqyer për marrëdhënien tënde ose për të takuar perspektiva romantike.
Më 28 shtator, Marsi ndryshon shenjë, duke u bashkuar me Jupiterin në Luan. Kjo sjell një qëndrim pozitiv dhe optimist. Nëse je beqar/e, mund të takosh dikë përmes punës. Ndërsa Luani sundon shtëpinë e gjashtë të punës, bëj pak kohë për të shfrytëzuar energjinë pozitive të Jupiterit dhe Marsit në Luan dhe mund ta bësh verën (ose ndjenjat e verës) të zgjasin pak më gjatë!
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