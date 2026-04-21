
Përleshje me policinë në Superklasikon e Paraguajit: Disa të plagosur

Ndeshja Olimpia-Cerro Porteno ndërpritet pas dhunës në stadium

Derbi mes Olimpia dhe Cerro Porteno në Paraguaj u ndërpre pas vetëm 29 minutash për shkak të përplasjeve të dhunshme midis tifozëve dhe policisë. Autoritetet u detyruan të pezullojnë këtë ndeshje të rëndësishme, e cila po zhvillohej në stadiumin Defensores del Chaco në Asuncion.

Dhuna shpërtheu pas shpërthimit të fishekzjarreve të fuqishme, që ishin kontrabanduar në pjesën e stadiumit të rezervuar për tifozët e Cerro Porteno. Dëshmitarët raportuan se disa tifozë arritën të marrin një mburojë antiprotestë të një polici dhe e shfaqën atë si trofe përballë turmës.

Policia u përgjigj me plumba gome dhe gaz lotsjellës, duke detyruar qindra spektatorë të largoheshin nga tribuna dhe të zbrisnin në fushë. Pamjet televizive treguan tym qe mbështillte pjesë të tifozerisë. Gjithsej, rreth 100 persona u arrestuan.

Zyrtarët policorë deklaruan se vepruan menjëherë për të siguruar sigurinë e të pranishmëve. Të paktën gjashtë oficerë mbetën të plagosur, njëri prej të cilëve në gjendje të rëndë, dhe u dërguan në spital. Nuk ishte menjëherë e qartë nëse ndonjë tifoz ishte plagosur. Spitali konfirmoi se një polici kishte plagë në kokë dhe dyshime për plagosje me thikë.

Federata Paraguajane e Futbollit (APF) theksoi se skuadra do të humbasë ndeshjen nëse tifozët e saj shkaktojnë ndërprerjen e saj. Presidenti i Olimpia, Rodrigo Nogues, shprehu synimin e tij për të kërkuar tre pikët për ndeshjen nga komisioni disiplinor i APF. Në anën tjetër, presidenti i Cerro Porteno, Blas Reguera, akuzoi Olimpia-n për përgjegjësi mbi sigurinë e stadiumit, duke qenë se ata ishin organizatorët e ndeshjes.

Olimpia ndodhet aktualisht në krye të ligës së futbollit të Paraguajit, ndërsa Cerro Porteno mban vendin e dytë.

