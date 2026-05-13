Përse Veliaj e zotëroi tërësisht hapësirën publike për një javë
Po përse Veliaj ka zënë kryet e vendit në hapësirën publike këto ditë ? Përse opinioni i gjerë po tregon interes për fatin e kryetarit të bashkisë në detyrë Erion Veliaj që mbahet në paraburgim prej gati 500 ditësh ? Arsyet janë të shumta, por ajo që tërhoqi vëmendjen këtë radhë ishte padia e tij ndaj prokurorit Olsi Dado, të cilin Veliaj e akuzon se është emëruar në detyrën e prokurorit jashtë normave dhe kritereve ligjore. Për këtë rast u shprehën më parë edhe ish-presidenti i Republikës Bamir Topi i cili tha se në dosjen e tij nuk ka asnjë dokument përveç shkresës përcjellëse nga ish-prokurorja e përgjithshme Ina Rama. Përfaqësuesja e presidencës aktuale tha në seancën paraprake se nëse një kërkesë e tillë do të kishte ardhur sot, Olsi Dado nuk do të ishte emëruar prokuror i Republikës.
Për seancën gjyqësore të datës 8 maj është folur gjatë. Ajo mori një vlerë të posaçme për shkak se atë ditë aty u paraqit edhe aktori më i madh shqiptar i ditëve tona Robert Ndrenika. Robert Ndrenika e përqafoi Veliajn, e puthi në ballë dhe i tha fjalët që tashmë janë bërë të njohura se çfarë të mbetet nga burgu vij e bëj unë. Reshtimi i hapur i Ndrenikës në krah të Veliajt nxiti urrejtjen dhe fyerjet te ato portale apo te ata individë të cilët prej kohësh e kanë dekonstruktuar edhe punën edhe personazhin e Veliajt, atë vetë e familjen e tij.
Ndërkohë, në anë tjetër, e morën fjalën personalitete të njohura dhe akademikë që jo vetëm mbrojtën Ndrenikën, por i treguan publikut për herë të parë me tone të forta se kultura shqiptare e ndëshkimit popullor komunist duhet të marrë fund. Veliaj është një i ndaluar i pafajshëm deri në një vendim të formës së prerë. Ndërkaq, nëse e sheh këtë ngjarje nga një anë tjetër do të vëresh se popullariteti i Veliajt që mbuloi gjithë aktorët e tjerë vjen nga një shkak i vetëm : për herë të parë publiku pa një shfaqje të drejtpërdrejtë të gjyqeve.
Deri tani në hapësirën publike ka mbizotëruar kultura e dhunës dhe e linçimit mbi të ndaluarit nga SPAK. Kontakti i parë i Veliajt me publikun dhe zhvillimi i një seance e cila, megjithëse u ndalua që të transmetohej live, u përcoll, megjithatë, përmes gazetarëve që ishin atje, krijoi më në fund përfytyrimin e pritur se e mira dhe e keqja tani kanë një emër. Veliaj ka gjetur një argument të thellë juridik dhe i kërkon instancave përkatëse që të shprehen nëse është apo jo i ligjshëm emërimi i porkurorit Olsi Dado. Ata që e kanë për detyrë të sqarojnë këtë pozicion, për fat të keq, duan ta fshehin këtë skandal.
Institucioni që duhet të shprehet për këtë çështje jo vetëm që bëri një paraqitje qesharake në atë seancë, por, tani në fund, ne pamë se çfarë debatesh dhe çfarë cilësie kanë mbledhjet e atij institucioni, në të cilat Kryetarja e KLP-së ulëret e shkel ligjin, ndërsa prokurori i njohur Sokol Stojani shfaqet i tronditur.
Por ngjarja e Veliajt ka edhe anën e vet politike. Erion Veliaj e ka shpallur veten të pafajshëm dhe ka akuzuar politikën, segmente të caktuara të superstrukturës që ndaj tij është ngritur një kurth. Mënyra e trajtimit të tij dhe të çështjes së tij tani i kanë bindur edhe mbështetësit e shumtë të Erion Veliajt se ai është një viktimë e një kombinacioni tipik shqiptar. Heshtja e Partisë Socialiste ndaj skandaleve që po vihen re përditë në çështjen Veliaj, trajtimi çnjerëzor i tij në burgjet shqiptare në kohën kur ministër i drejtësisë ishte socialisti i përkëdhelur nga Rama, Ulsi Manja të bën të dyshosh se brenda Partisë Socialiste diçka është thyer keq. Veliaj tani po fiton mbështetjen e gjerë të popullit socialist sepse të gjithë po binden se ai përfaqëson anën e drejtë të politikës shqiptare dhe se kundërshtarët e tij, ata që nuk e duan lidershipin e tij këtë radhë u gabuan.
