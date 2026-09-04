Pesë vjet pas “non grata”, Berisha në SHBA/ Këlliçi: Viza është me shumë hyrje-dalje, çfarë shkruhet në të
Pas pesë vitesh bllokim, kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, do të udhëtojë të premten drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, së bashku me një delegacion zyrtar të Partisë Demokratike.
Lajmin e konfirmoi nënkryetari i PD-së, Belind Këlliçi në emisionin “Opinion” në Tv Klan, i cili deklaroi se delegacioni që shoqëron Berishën do të përbëhet nga deputetët Albana Vokshi dhe Klevis Balliu, sekretari i Marrëdhënieve me Jashtë, Enri Çeno, si dhe kryetari i Bashkisë së Kavajës, Fisnik Qosja. Pjesë e udhëtimit do të jetë edhe aleati politik i PD-së, kreu i Partisë Republikane, Fatmir Mediu.
Sipas tij, delegacioni do të niset rreth mesditës dhe destinacioni i parë do të jetë New York. Ai bëri të ditur se Sali Berisha ka marrë një vizë zyrtare, në cilësinë e kryetarit të opozitës dhe kryetarit të Partisë Demokratike.
Sipas deklaratës së Këlliçit, bëhet fjalë për një vizë 5-vjeçare me shumë hyrje-dalje, ndërsa në dokumentin e vizës, sipas tij, përcaktohet se dhënia e saj është bazuar në një vendimmarrje të Sekretarit të Shtetit të SHBA-ve, duke rrëzuar sanksionimin e parashikuar nga 7031(c).
“Po, do jem me z. Berisha së bashku me një delegacion zyrtar të Partisë Demokratike, së bashku me deputetët Albana Vokshi, deputetin Klevis Balliun , sekretarin e marrëdhënieve me jashtë në PD z. Çeno, kryetarin e Bashkisë së Kavajës, Fisnik Qosja, këta janë delegacion zyrtar i PD si dhe padiskutim me aleatin tonë Fatmir Mediun, kreun e Partisë Republikane .
Do të nisemi rreth mesditës, për në SHBA, për në New York fillimisht. Sigurisht që po. Madje mund ta konfirmoj se është një vizë zyrtare shtetërore, në cilësinë e tij si kryetar i opozitës dhe si kryetar i PDSH. Vizitë zyrtare me shumë hyrje-dalje.
Është e shkruar në vizën e tij, që dhënia e vizës është bazuar në vendimmarrjen e Sekretarit të Shtetit të SHBA, duke rrezuar sanksionimin 7031 (c). Viza është pesë vjeçare, me shumë hyrje-dalje.“, tha ai.
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