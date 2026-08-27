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Politika

Plot me turistë, Rama publikon pamjet nga Thethi: Magjia mes Alpeve Shqiptare

· 1 min lexim
Alpeve Shqiptare

Kryeministri Edi Rama ka shpërndarë sot në 27 gusht pamje nga Thethi, të mbushur me turistë.

Rama e konsideron këtë zonë turistike një magji të Alpeve Shqiptare.

Në Alpet Shqiptare, Thethi është një nga vendet më të veçanta për t’u vizituar në Veri.

Thethi është shumë i preferuar nga ata që merren me hiking, pasi ofron shtigje dhe rrugë malore për të eksploruar zonën dhe për të shijuar pamjet.

Përveç ecjeve në mal, vizitorët mund të provojnë edhe zip line-in, i cili ofron një eksperiencë plot adrenalinë dhe një pamje ndryshe të fshatit dhe maleve përreth.

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