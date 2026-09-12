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Kronika

Po punonte për riparimit të linjës së energjisë elektrike, humb jetën punonjësi i OSHEE në Belsh! Hetime për shkaqet

· 1 min lexim
i OSHEE

Një 32-vjeçar, punonjës i OSHEE-së, ka humbur jetën pasi dyshohet se ra në kontakt me rrymën elektrike gjatë kryerjes së punimeve për riparimin e një linje elektrike në fshatin Trojas të Belshit.

Ngjarja ndodhi rreth orës 09:30, ndërsa shtetasi me inicialet K. Z., me profesion elektricist, ishte duke punuar për riparimin e linjës elektrike.

Sipas të dhënave paraprake, gjatë ndërhyrjes teknike 32-vjeçari dyshohet se ka rënë në kontakt me energjinë elektrike dhe, si pasojë e goditjes, ka humbur jetën.

Në vendngjarje kanë mbërritur grupi hetimor dhe shërbimet përkatëse, të cilat kanë nisur verifikimet për të përcaktuar rrethanat e sakta të incidentit.

Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, vijon punën për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe dokumentimin ligjor të rastit.

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