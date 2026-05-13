Policia ka thirrur ish-ministrin Ljupço Nikollovskin për bisedë zyrtare
Ish-ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave dhe zëvendëskryeministri përgjegjës për luftën kundër korrupsionit, Ljupço Nikollovski, është thirrur në SPB Shkup për një bisedë zyrtare, konfirmojnë nga MPB.
Nga MPB thonë se Nikollovski u thirr javën e kaluar, më 7 maj, në Njësinë e Krimit Ekonomik dhe Korrupsionit. Aktivitete të mëtejshme në lidhje me rastin janë duke u zhvilluar.
Sipas njoftimit, Nikollovski dyshohet se ka abuzuar me prokurimin publik që ai kreu ndërsa ishte ministër për më shumë se 800.000 euro, në kundërshtim me Ligjin e Prokurimit Publik.
Ai dha një deklaratë pasi dyshohet se u raportua nga fermerët të cilët pretendojnë se janë dëmtuar nga pagesat nga Ministria.
Kjo vjen më pak se një muaj pasi kryeministri Hristijan Mickoski tha se kishte një “ndjenjë” se ish-zyrtarët së shpejti do të ndiqeshin penalisht për korrupsion./Telegrafi/
