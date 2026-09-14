Poloni, ushtria gjen një dron rus në Detin Baltik
Ushtria polake ka gjetur një dron që duket se është rus në detin pranë brigjeve baltike në Poloninë veriore, tha sot Ministri i Mbrojtjes Wladyslaw Kosyniak-Kamys.
Krahu lindor i NATO -s është goditur nga sulme të përsëritura me dronë, duke nxitur frikën se lufta midis Rusisë dhe Ukrainës mund të përhapet në kufijtë e një shteti anëtar të aleancës.“Ushtria zbuloi dhe nxori një dron nga Deti Baltik, pranë plazhit të Rusinovës, pranë Yaroslavetsit”, shkroi Kamysh në një postim në X.
“Ekzaminimi fillestar tregon se ky është një dron ushtarak rus”, shtoi ai.
Të dielën, një dron rus goditi një tren pasagjerësh në kufirin e Ukrainës me Poloninë, pak pasi ish-kryeministri britanik Boris Johnson dhe diplomatë të tjerë evropianë kishin përdorur linjën hekurudhore.
Zëdhënësi i Kremlinit justifikoi sot sulmet ruse të nisura dje në Ukrainë pranë kufirit polak, duke deklaruar se ato janë pjesë e “misioneve” të forcave të saj të armatosura.
“Kjo ka të bëjë me territorin ukrainas. Ushtria jonë po përmbush misionet e saj në të gjithë territorin ukrainas dhe do të vazhdojë ta bëjë këtë”, tha Dmitry Peskov, duke iu përgjigjur një pyetjeje nga AFP gjatë konferencës së përditshme për gazetarët.
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