Polonia përforcon kufirin me Ukrainën pas sulmeve ruse me dronë; Danimarka: fregatë ruse gjuajti raketa ndriçuese ndaj helikopterit tonë ushtarak
Ministri polak i Mbrojtjes, Władysław Kosiniak-Kamysz, njoftoi të martën përforcimin e sigurisë në kufirin me Ukrainën pas sulmeve ruse me dronë pranë pikave kufitare, ndërkohë që Danimarka denoncon incidentin e "papranueshëm" me fregatën ruse në ujërat ndërkombëtare. Rutte: sulmet pranë territorit të NATO-s tregojnë "dëshpërimin" e Putinit.
Polonia ka nisur përforcimin e sigurisë në kufirin e saj me Ukrainën, pas sulmeve ruse me dronë pranë pikave kufitare. Ushtarët e Regjimentit të 18-të Inxhinierik janë tashmë në terren për të forcuar infrastrukturën e Rojës Kufitare dhe pikat e kalimit pranë kufirit ukrainas.
Ministri polak i Mbrojtjes, Władysław Kosiniak-Kamysz, njoftoi lëvizjen në platformën X, duke shkruar se “ditët e fundit tregojnë se veprimet e Rusisë kërcënojnë sigurinë e gjithë Evropës”. Ministria ruse e Mbrojtjes konfirmoi të martën dy sulmet pranë kufirit polak, duke pretenduar se treni i goditur mbante ngarkesë ushtarake.
Paralelisht, Danimarka denoncoi si “të papranueshëm” një incident me një fregatë ruse në ujërat ndërkombëtare. Një helikopter ushtarak danez po kryente një fotografim rutinë të anijes ruse të hënën, kur ndaj tij u gjuajtën dy raketa ndriçuese emergjente. Ministri i Jashtëm ukrainas, Andrii Sybiha, i shprehu solidaritet Danimarkës, duke deklaruar se “Moska vazhdon përpjekjet për të destabilizuar Evropën, jo vetëm Danimarkën”.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, tha të hënën se sulmet pranë territorit të NATO-s pasqyrojnë “dëshpërimin” e Putinit dhe dëshirën e tij “për të mbjellë frikë dhe terror”, duke u zotuar se aleanca do të forcojë mbrojtjen e saj përgjatë kufirit me Rusinë dhe Bjellorusinë.
Mbi Lituaninë u zbardh ndërkohë një detaj i ri: ministri italian i Mbrojtjes, Guido Crosetto, tha se një avion luftarak italian i NATO-s rrëzoi dronin që kishte hyrë në hapësirën ajrore lituaneze, dron ky që “me shumë gjasa vinte nga Rusia”.
Tensionet vijnë pas sulmit të së dielës ndaj trenit pranë Yahodyn-it dhe propozimit të presidentit amerikan Trump për një ndalim reciprok të sulmeve ndaj infrastrukturës së energjisë.
Burimi: CNN
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