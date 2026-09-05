Populli qan hallet tek partia!
Po kerkoja nje foto dinjitoze, dmth tipike, per kete komedine e halle-qarjeve. Besoj se me domethenese se kjo nuk ka ku shkon.
Te kuptohemi, qe deputetet te takojne qytetaret, kjo eshte jo normale, por detyrim. Por fushata “Prani Besnike” per te zgjidhur halle, e ben ate te pakten komike.
Ndersa, te perpiqesh te argumentosh se perse qeveria nuk forcon institucionet, por i anashkalon ato, i zhvlereson dhe e con popullin qe sherbimet ti kerkoje tek zyra e partise, duke e shnderruar deputetin ne sekser, mes qytetarit dhe institucionit, eshte e kote.
Por fotoja eshte epike dhe eshte nje dokument qe do ti sherbeje arkivave kur te shkruhet historia jone e tranzicionit nga diktatura ne demokraci qesharake.
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