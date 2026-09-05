Luka Modric vazhdon me Kroacinë, do të grumbullohet për ndeshjet e Ligës së Kombeve
Luka Modrić do të vazhdojë të luajë për Kroacinë. Vetë federata kroate bëri njoftimin, duke konfirmuar disponueshmërinë e lojtarit për ndeshjet e Ligës së Kombeve kundër Republikës Çeke, Spanjës dhe Anglisë.
Ish-lojtari i Real Madridit bisedoi me trajnerin e ri Slaven Bilić dhe presidentin e HNS-së, Marijan Kustić, duke rikonfirmuar angazhimin e tij për ndeshjet zyrtare të radhës dhe gatishmërinë për të vazhduar një karrierë ndërkombëtare të jashtëzakonshme, të karakterizuar nga 202 paraqitje dhe arritje të shumta historike.
“Natyrisht, vendimi i Lukës më gëzon pa masë. Të gjithë e dimë se çfarë mund t’i sjellë ai Kroacisë, si brenda ashtu edhe jashtë fushës. Mezi pres të punoj sërish me të pas 14 vitesh; të dy ndajmë ambicien e fortë për ta mbajtur Kroacinë si një ekip fitues të nivelit të lartë, që renditet ndër më të mirët në botë,” tha trajneri Slaven Bilić.
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