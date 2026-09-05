☀️
Tiranë 34°C · Kthjellët 05 September 2026
S&P 500 7,719 ▼0.38%
DOW 53,414 ▼0.51%
NASDAQ 26,507 ▼0.29%
NAFTA 91.48 ▲0.2%
ARI 4,477 ▼1.39%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8592 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1660 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3410 EUR/TRY 56.2380 EUR/JPY 181.41 EUR/CAD 1.6064 EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8592 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1660 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3410 EUR/TRY 56.2380 EUR/JPY 181.41 EUR/CAD 1.6064
₿ CRYPTO
BTC $79,608 ▼ -2.03% ETH $2,454 ▼ -2.84% XRP $1.4033 ▼ -3.39% SOL $102.2600 ▼ -2.02%
S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 91.48 ▲0.2 % ARI 4,477 ▼1.39 % S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 91.48 ▲0.2 % ARI 4,477 ▼1.39 %
EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8592 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1660 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3410 EUR/TRY 56.2380 EUR/JPY 181.41 EUR/CAD 1.6064 EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8592 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1660 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3410 EUR/TRY 56.2380 EUR/JPY 181.41 EUR/CAD 1.6064
05 Sep 2026
Breaking
“Unioni duhet të ndryshojë, ndryshe Shqipëria…”- Rama nga forumi: Falenderojmë Putinin, por ‘Titaniku’ s’po Në shoqërinë e kapitalit prona private është interesi më i lartë publik NIKOSIA – Arrin në 13 numri i të vdekurve nga aksidenti i anijes së pasagjerëve në Qipron Veriore Ndalohet në Tabanocë 49 vjeçari nga Rumania, kishte drejtuar automjetin me 163 km/h në zonë ku kufizimi ishte 80 km/h Rama: Nuk na duhet vetoja për t’u ulur në tryezën e BE. Shqetësuese rritja e nacionalizmit në Europë
Menu
Sporti

Luka Modric vazhdon me Kroacinë, do të grumbullohet për ndeshjet e Ligës së Kombeve

· 1 min lexim

Luka Modrić do të vazhdojë të luajë për Kroacinë. Vetë federata kroate bëri njoftimin, duke konfirmuar disponueshmërinë e lojtarit për ndeshjet e Ligës së Kombeve kundër Republikës Çeke, Spanjës dhe Anglisë.

Ish-lojtari i Real Madridit bisedoi me trajnerin e ri Slaven Bilić dhe presidentin e HNS-së, Marijan Kustić, duke rikonfirmuar angazhimin e tij për ndeshjet zyrtare të radhës dhe gatishmërinë për të vazhduar një karrierë ndërkombëtare të jashtëzakonshme, të karakterizuar nga 202 paraqitje dhe arritje të shumta historike.

“Natyrisht, vendimi i Lukës më gëzon pa masë. Të gjithë e dimë se çfarë mund t’i sjellë ai Kroacisë, si brenda ashtu edhe jashtë fushës. Mezi pres të punoj sërish me të pas 14 vitesh; të dy ndajmë ambicien e fortë për ta mbajtur Kroacinë si një ekip fitues të nivelit të lartë, që renditet ndër më të mirët në botë,” tha trajneri Slaven Bilić.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu