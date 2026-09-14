‘Porsche Road Show’ bashkoi teknologjitë më të fundit dhe pasionin për ngasjen
Katër ditët e kaluara kaluan në shenjën e performancave kulmore, luksit dhe kënaqësisë së papërsëritshme në ngasje. Porsche Center Skopje organizoi me sukses edicionin e këtij viti të ngjarjes ekskluzive Porsche Road Show, e cila bashkoi një kombinim të përsosur të frymës sportive, teknologjisë inovative dhe peizazheve piktoreske.Ngjarja u zhvillua gjatë katër ditëve, ku çdo ditë një grup prej 20 të ftuarish – përfaqësues të mediave, persona me ndikim në sferën digjitale (influencerë) dhe adhurues të markës – patën mundësinë unike për të testuar modelet më të reja dhe më të fuqishme të Porsche.
telegrafi.com
Karvani startoi nga Porsche Center Skopje, nga ku pjesëmarrësit përmes rrugës piktoreske për në Negotinë udhëtuan drejt destinacionit përfundimtar – kantina e verës “Lazar”. Pas ngasjes dinamike dhe shoqërimit në ambientin unik të kantinës, pjesëmarrësit u kthyen mbrapsht drejt Shkupit, duke përmbyllur kështu një përvojë të paharrueshme automobilistike.Gjithsej 12 automjete ekskluzive treguan superioritetin e tyre në rrugë:
„Porsche Road Show është më shumë se një ngasje e zakonshme testuese – është një përvojë që përcjell vetë thelbin e markës Porsche. Jemi krenarë që përmes kësaj rruge, në shoqëri të mirë dhe nën kushte të përsosura, arritëm t’u mundësojmë mysafirëve tanë të ndiejnë nga afër fuqinë, precizitetin dhe emocioni që ofron secili nga këto 12 modele,“ deklaruan nga ekipi i Porsche Center Skopje.
Ngjarja konfirmoi edhe një herë pozicionet udhëheqëse të markës Porsche sa i përket inovacioneve, qëndrueshmërisë dhe përsosmërisë së pametë inxhinierike.
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