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03 Sep 2026
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“Jini të sigurt, do i arrestojmë që të gjithë!”- Ministri grek ngre alarmin: Call-Centerat shqiptarë po mashtrojnë gr Portland Timbers përforcohen me mbrojtësin Ronald Hernández nga Atlanta United Dimitrieska-Koçoska: Rritja prej 4.3% konfirmon trendin pozitiv dhe përforcimin e ekonomisë së Maqedonisë Ferran Torres snobon Barçën: Kalimi në Paris hap përpara në karrierë, kontaktet mes nesh nisën përpara Botërorit! Clippers apelojnë dënimet e NBA-së dhe kundërshtojnë gjetjet në hetimin për Kawhi Leonard
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MLS

Portland Timbers përforcohen me mbrojtësin Ronald Hernández nga Atlanta United

· 2 min lexim

Portland Timbers ka arritur marrëveshje për transferimin e mbrojtësit venezuelian Ronald Hernández nga Atlanta United. Klubi amerikan pagoi për 28-vjeçarin në këmbim të 50,000 dollarëve në General Allocation Money (GAM) për vitin 2026 dhe deri në 100,000 dollarë GAM shtesë me kushte, duke bërë që shuma totale e mundshme të arrijë 150,000 dollarë GAM.

Siç raporton mlssoccer, lëvizja vjen ndërsa Portland po përballet me dëmtime në krahun e djathtë; Juan Mosquera dhe Brandon Bye janë jashtë, dhe Hernández pritet të ofrojë një alternativë të menjëhershme. Menaxheri i përgjithshëm Ned Grabavoy nënvizoi se përvoja e tij dhe njohja me MLS do ta bëjnë atë të gatshëm për të konkurruar për vend në skuadër dhe se klubi pret ta mirëpresë atë dhe familjen e tij në Portland.

Hernández kaloi pesë e gjysmë sezonet e fundit te Atlanta, ku luajti 97 ndeshje në të gjitha kompeticionet dhe regjistroi tre gola e tre asistime. Në nivel ndërkombëtar ai ka 36 ndeshje për Venezuelën, me një gol dhe tri asistime, dhe ka marrë pjesë në ndeshjet kualifikuese për Botëror dhe në Copa América 2021.

Sipas mlssoccer, klubi pret që Hernández të jetë i disponueshëm shpejt për të ndihmuar repartin mbrojtës, dhe lëvizja shihet si një zgjidhje e menjëhershme për mungesat në krahun e djathtë.

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