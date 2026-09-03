Austin FC huazon Chris Applewhite nga Nashville SC
Austin FC njoftoi të mërkurën se ka marrë me huazim qendërmbrojtësin Chris Applewhite nga Nashville SC. Huazimi shtrihet deri në qershor 2027 dhe përfshin një opsion blerjeje.
Siç raporton mlssoccer, në këmbim Nashville do të marrë 50,000 dollarë në General Allocation Money (GAM) për vitin 2026. Applewhite, 19 vjeç, u regjistrua te Nashville si lojtar homegrown para sezonit 2025 dhe ka regjistruar pesë paraqitje në MLS (dy si titullar), për një total prej 188 minutash. Trajneri në detyrë i Austin, Davy Arnaud, e vlerësoi si një talent të spikatur në qendër të mbrojtjes dhe tha se klubi synon ta ndihmojë në zhvillimin e tij gjatë periudhës së huazimit.
Në planin ndërkombëtar, Applewhite udhëhoqi Kombëtaren e SHBA-së si kapiten në Kampionatin e CONCACAF për U-20 të vitit 2026; skuadra arriti finalen dhe siguroi kualifikimin për Botërorin U-20 të FIFA-s 2027. Aktualisht Austin renditet i 14-ti në Konferencën Perëndimore me 24 pikë, pesë pikë larg zonës së playoff-it, ndërsa Nashville kryeson garën për Supporters’ Shield me 52 pikë.
Lëvizja synon t’i japë Austinit më shumë alternativa në prapavijë dhe të ofrojë mundësi zhvillimi për lojtarin; lajmi u konfirmua nga mlssoccer.
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