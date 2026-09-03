Tiranë 22°C · Pjesërisht vranët 03 September 2026
S&P 500 7,667 ▲0.46%
DOW 53,062 ▲0.56%
NASDAQ 26,218 ▲0.45%
NAFTA 91.06 ▲0.05%
ARI 4,476 ▲1.38%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067 EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067
₿ CRYPTO
BTC $77,765 ▲ +0.24% ETH $2,405 ▼ -0.56% XRP $1.3657 ▲ +0.95% SOL $100.9000 ▲ +0.48%
S&P 500 7,667 ▲0.46 % DOW 53,062 ▲0.56 % NASDAQ 26,218 ▲0.45 % NAFTA 91.06 ▲0.05 % ARI 4,476 ▲1.38 % S&P 500 7,667 ▲0.46 % DOW 53,062 ▲0.56 % NASDAQ 26,218 ▲0.45 % NAFTA 91.06 ▲0.05 % ARI 4,476 ▲1.38 %
EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067 EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067
03 Sep 2026
Breaking
STREET Harbour Fest: Dy ditë hokeji dhe festë komunitare në Halifax Céline Dion rikthehet në skenë dhe tërheq vëmendje në Paris me fustan asimetrik Loewe Aktorë me pagesë dhe skenarë nga AI, biznesi që po përfiton nga debatet politike në SHBA Alarm në Serbi para zgjedhjeve, studentët dhe opozitarët përgjohen me sistemin “Pegasus” San Diego FC huazon mesfushorin David Mimbang nga FC Nordsjælland
Menu
MLS

San Diego FC huazon mesfushorin David Mimbang nga FC Nordsjælland

· 2 min lexim

San Diego FC ka nënshkruar marrëveshje huazimi me mesfushorin David Mimbang, 18-vjeçar nga Kameruni, që vjen nga klubi vëllazër FC Nordsjælland. Huazimi do të zgjasë deri në Sprint Season 2027, siç njoftoi klubi.

Siç raporton mlssoccer, Mimbang ka qenë pjesë e përfaqësueses së rinisë së Kamerunit, duke luajtur katër ndeshje në Kupën e Afrikës U-17 më 2025 dhe duke shënuar një gol. Ai gjithashtu ndihmoi Kamerunin të fitojë titullin e UNIFFAC U-17 të vitit 2025 dhe u shpall lojtari më i mirë i turneut. Drejtori sportiv i San Diego FC, Tyler Heaps, e përshkroi Mimbangun si një futbollist me potencial të madh, me cilësi teknike, forcë fizike dhe mentalitet për t’u zhvilluar në nivele më të larta.

Mimbang është përforcimi i fundit i verës për ekipin e Chrome-and-Azul, pas sjelljes së sulmuesit Elias Achouri si Designated Player dhe mbrojtësve Dagur Dan Thórhallson e Sam Vines. San Diego aktualisht renditet i teti në Konferencën Perëndimore me 30 pikë dhe duket në rrugë për t’u kualifikuar sërish në Playoff-et e MLS Cup pas sezonit të tyre historik të zgjerimit në 2025.

Sipas mlssoccer, klubi pret që huazimi t’i sigurojë Mimbangut më shumë minuta loje dhe një mjedis të përshtatshëm për të vijuar zhvillimin e tij profesional.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu