San Diego FC huazon mesfushorin David Mimbang nga FC Nordsjælland
San Diego FC ka nënshkruar marrëveshje huazimi me mesfushorin David Mimbang, 18-vjeçar nga Kameruni, që vjen nga klubi vëllazër FC Nordsjælland. Huazimi do të zgjasë deri në Sprint Season 2027, siç njoftoi klubi.
Siç raporton mlssoccer, Mimbang ka qenë pjesë e përfaqësueses së rinisë së Kamerunit, duke luajtur katër ndeshje në Kupën e Afrikës U-17 më 2025 dhe duke shënuar një gol. Ai gjithashtu ndihmoi Kamerunin të fitojë titullin e UNIFFAC U-17 të vitit 2025 dhe u shpall lojtari më i mirë i turneut. Drejtori sportiv i San Diego FC, Tyler Heaps, e përshkroi Mimbangun si një futbollist me potencial të madh, me cilësi teknike, forcë fizike dhe mentalitet për t’u zhvilluar në nivele më të larta.
Mimbang është përforcimi i fundit i verës për ekipin e Chrome-and-Azul, pas sjelljes së sulmuesit Elias Achouri si Designated Player dhe mbrojtësve Dagur Dan Thórhallson e Sam Vines. San Diego aktualisht renditet i teti në Konferencën Perëndimore me 30 pikë dhe duket në rrugë për t’u kualifikuar sërish në Playoff-et e MLS Cup pas sezonit të tyre historik të zgjerimit në 2025.
Sipas mlssoccer, klubi pret që huazimi t’i sigurojë Mimbangut më shumë minuta loje dhe një mjedis të përshtatshëm për të vijuar zhvillimin e tij profesional.
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