S&P 500 7,139 ▼0.49 % DOW 49,142 ▼0.05 % NASDAQ 24,664 ▼0.9 % NAFTA 103.24 ▲3.31 % ARI 4,576 ▼0.7 % S&P 500 7,139 ▼0.49 % DOW 49,142 ▼0.05 % NASDAQ 24,664 ▼0.9 % NAFTA 103.24 ▲3.31 % ARI 4,576 ▼0.7 %
EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010 EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
29 Apr 2026
Prapaskena e Inter-Verona/ Arbitrat gati u zunë fizikisht pas episodit Bastoni-Duda

Supervizori Var Gervasoni sulmoi në Var Nasca-n për riparjen e munguar të bërrylit të mbrojtësit zikaltër. Për pak sa nuk u përleshën fizikisht, sot janë të dy të akuzuar.

Kuadri i hetimit për arbitrat italianë pasurohet ditë pas dite me detaje dhe prapaskena të reja. “La Repubblica” ka zbuluar një prapaskenë, që ka të bëjë me gjakrat e ndezura mes supervizorit të Var-it Andrea Gervasoni dhe Var-it Luigi Nasca për episodin e bërrylit të Bastonit ndaj Dudës në Inter-Verona më 6 janar 2024. Një episode që nuk u ripa.

Bastoni godet me bërryl Dudan në aksionin që sjell golin vendimtar të Frattesi. Për arbitrin Fabbri nuk ka faull, madje ai shprehet se lojtari i Verona ngrihet, e sheh dhe pastaj shtrihet sërish. Var-i Nasca dhe Avar-i Rodolfo Di Vuolo nuk e thërrasin për ta riparë episodin.

Mbi raportin mes Gervasoni e Nasca, që ka dalë në hetime, “La Repubblica” shkruan: “Mes të dyve ka pasur xixa, duke shkuar gati në përleshje me duar, pas Inter-Verona të 6 janarit 2024 për bërrylin e famshëm të Bastoni, që nuk u sinjalizua nga ai që ishte në Var, por që duhej të ndëshkohej sipas supervizorit”.

Situata e radhës e tensionit për një botë arbitrale që tani është nën hetim në të gjitha drejtimet.

