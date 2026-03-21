Presidenti i Kolumbisë, Gustavo Petro, nën hetim në SHBA për lidhje me drogën
I përballur me raportet se dy prokurorë amerikanë kanë hapur hetime, udhëheqësi i krahut të majtë mohon lidhjet me trafikantët e drogës.
Presidenti i Kolumbisë, Gustavo Petro, është përmendur në dy hetime të ndara penale të udhëhequra nga prokurorët në Shtetet e Bashkuara.
New York Times ishte e para që raportoi ekzistencën e dy hetimeve të premten, duke cituar burime të njohura me procedurat.
Raportet e medias tregojnë se Petro nuk është personalisht objektivi i hetimeve, të cilat përqendrohen në kontrabandën e drogës në Amerikën Latine.
Por sipas Times, prokurorët amerikanë në Brooklyn dhe Manhattan po hetojnë nëse Petro është takuar me trafikantë droge dhe ka kërkuar donacione prej tyre për fushatën e tij presidenciale të vitit 2022. Al Jazeera nuk e ka verifikuar në mënyrë të pavarur raportin e Times.
Deri të premten pasdite, Petro kishte lëshuar një deklaratë duke mohuar pretendimet, të cilat kërcënojnë të rihapin përçarjen midis SHBA-së dhe Kolumbisë.
“Në Kolumbi, nuk ka asnjë hetim të vetëm për marrëdhënien time me trafikantët e drogës, për një arsye të thjeshtë: Unë kurrë në jetën time nuk kam folur me një trafikant droge”, shkroi Petro në platformën e mediave sociale X.
Ai shtoi se u kishte thënë menaxherëve të fushatës të mos pranonin kurrë donacione nga bankierët ose trafikantët e drogës.
Hetimet në SHBA, argumentoi ai, në fund të fundit do ta shfajësonin atë, dhe fajësoi opozitën e krahut të djathtë të Kolumbisë për nxitjen e polemikave.
“Pra, procedurat në SHBA do të më ndihmojnë të çmontoj akuzat e së djathtës ekstreme kolumbiane, e cila është me të vërtetë e lidhur ngushtë me trafikantët kolumbianë të drogës,” tha Petro.
Petro nuk është akuzuar për ndonjë krim, dhe hetimet janë në fazat e tyre fillestare, sipas Times.
Por ekspertët thonë se koha e raportit është e rëndësishme, pasi vjen mezi dy muaj e gjysmë para se Kolumbia të mbajë zgjedhjet presidenciale të ndjekura nga afër më 31 maj.
“Nëse kjo do të kishte ndodhur një javë para raundit të parë, do të ishte ndërhyrje në zgjedhje,” tha për Al Jazeera Sergio Guzman, drejtor në Colombia Risk Analysis, një grup ekspertësh për sigurinë.
“Kjo duket të jetë më shumë një paralajmërim që tregon se si SHBA-të mund të ndikojnë në rezultatin e zgjedhjeve.”
Petro, presidenti i parë i krahut të majtë i Kolumbisë, është i kufizuar në një mandat të vetëm në detyrë, por zgjedhjet ka të ngjarë të jenë një referendum për katër vitet e tij në detyrë.
Do të jetë gjithashtu një provë për koalicionin e Paktit Historik të Petros, kandidati i të cilit, Ivan Cepeda, aktualisht kryeson në sondazhe.Konflikti i tyre arriti kulmin në janar pasi SHBA-të sulmuan Venezuelën dhe rrëmbyen presidentin e saj, Nicolas Maduro.
Menjëherë më pas, një gazetar pyeti nëse SHBA-të do të ndërmerrnin veprime ushtarake kundër Kolumbisë. Trump u përgjigj: “Më duket mirë.”
Për të qetësuar tensionet, Trump dhe Petro zhvilluan një telefonatë më pas dhe ranë dakord të takoheshin.
Petro më pas vizitoi Shtëpinë e Bardhë në fillim të shkurtit për të përmirësuar marrëdhënien e tij shpesh luftarake me Trump. Ndërsa ishte atje, delegacioni kolumbian ndërveproi me homologët e tyre, përfshirë Sekretarin e Mbrojtjes Pete Hegseth dhe Sekretarin e Shtetit Marco Rubio.
Senatori republikan Bernie Moreno, një kritik i hershëm i qeverisë së Petros, ishte gjithashtu i pranishëm. Guzman beson se prania e senatorit ishte domethënëse.
“Nuk kemi shumë përgjigje të drejtpërdrejta në lidhje me angazhimet gjatë atij takimi, por Bernie Moreno tha se donte që Petro të mos ishte aq i përfshirë në zgjedhje,” i tha Guzman Al Jazeera-s.
“Dhe merrni me mend çfarë? Petro është plotësisht i përfshirë në zgjedhje.”
Takimi trajtoi gjithashtu përpjekjet bashkëpunuese për të luftuar trafikun e drogës, një çështje thelbësore për politikën e jashtme të Trump.
Të dy presidentët u larguan nga takimi me humor të mirë, me Petron që ndau një foto të nënshkruar nga Trump që shkruante, “Gustavo – një nder i madh. E dua Kolumbinë.”
Por Petro dhe Trump kanë qenë prej kohësh në mosmarrëveshje se si të frenojnë kontrabandën e narkotikëve.
Kolumbia, prodhuesi më i madh i kokainës në rajon, është kritikuar nga administrata Trump për atë që e sheh si politika të buta ndaj krimit, duke përfshirë negociatat me grupet e armatosura.
Ndërkohë, Petro ka denoncuar SHBA-në për taktikat e saj vdekjeprurëse, duke i quajtur ato të barabarta me vrasje.
Për shembull, SHBA-të kanë bombarduar të paktën 46 anije dhe anije të dyshuara për drogë në Detin e Karaibeve dhe në Oqeanin Paqësor lindor. Disa nga 159 personat e vrarë ishin qytetarë kolumbianë.
SHBA-të kanë hedhur gjithashtu idenë e kryerjes së sulmeve ushtarake në Amerikën Latine kundër trafikantëve të dyshuar të drogës dhe kohët e fundit kanë filluar operacione të përbashkëta kundër bandave në Ekuador, fqinjin e Kolumbisë.Analistët thonë se veprime të tilla i kanë shqetësuar udhëheqësit e Amerikës Latine.
Manovrat agresive të Trump sugjerojnë se presidenti amerikan është i gatshëm të rrezikojë “sovranitetin dhe paqen e çdo kombi” në fushatën e tij kundër drogave të paligjshme, sipas Rodrigo Pombo Cajiao, një profesor i së drejtës kushtetuese në Pontificia Universidad Javeriana.
Pombo Cajaio vuri në dukje rrëmbimin e Presidentit Venezuelan Nicolas Maduro nga SHBA-të më 3 janar. Maduro ishte një kundërshtar i hershëm i Trump dhe aktualisht po mbahet në burg në New York për akuza të lidhura me drogën.
“Çdo udhëheqës politik në rajon është vënë në dukje” pas atij rrëmbimi, tha Pombo Cajiao.
“Si prodhuesi kryesor i kokainës në botë, Kolumbia e gjeti veten në rrezik të lartë të ndjekjes penale gjyqësore” nga SHBA-ja, shtoi ai.
Aktualisht, Pakti Historik i Petros po kryeson garën presidenciale të majit. Një sondazh i GAD3 i publikuar këtë javë sugjeroi se Cepeda është përpara në sondazhe me 35 përqind miratim të votuesve, përpara kandidatit të ekstremit të djathtë Abelardo de la Espriella, i cili kishte 21 përqind.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.